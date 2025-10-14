DünyaFutbol

Victor Osimhen fena patladı

Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen, Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Benin ile oynadığı kritik maçta hat-trick yaptı

Victor Osimhen şov yaptı

Galatasaray’ın tartışmaların odağındaki forveti Victor Osimhen yine yıldızlaştı. 26 yaşındaki santrfor, sakatlığını öne sürerek bilerek oynamadığı Nijerya Milli Takımı’nı 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu’nda Benin karşısında play-off’a taşıdı: 4-0. Başarılı futbolcu, Samuel Chukwueze’nin iki ve Moses Simon’un bir asistinde 3, 37 ve 51. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. 90’da Onyeka Frank’in golüyle Nijerya, Benin’in ikili averajla önünde play-off oynama hakkı kazandı. Grupta Güney Afrika ise direkt olarak 2026 Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etti. G Grubu’nu lider bitiren Cezayir de finallerde yer alacak.

