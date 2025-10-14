Victor Osimhen fena patladı

Victor Osimhen şov yaptı

Galatasaray’ın tartışmaların odağındaki forveti Victor Osimhen yine yıldızlaştı. 26 yaşındaki santrfor, sakatlığını öne sürerek bilerek oynamadığı Nijerya Milli Takımı’nı 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu’nda Benin karşısında play-off’a taşıdı: 4-0. Başarılı futbolcu, Samuel Chukwueze’nin iki ve Moses Simon’un bir asistinde 3, 37 ve 51. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. 90’da Onyeka Frank’in golüyle Nijerya, Benin’in ikili averajla önünde play-off oynama hakkı kazandı. Grupta Güney Afrika ise direkt olarak 2026 Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etti. G Grubu’nu lider bitiren Cezayir de finallerde yer alacak.