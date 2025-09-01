Galatasaray’dan son dakika sürprizi!

Galatasaray’dan orta sahaya monte!

Transferde bir süredir sessiz olan Galatasaray bugün hızla atağa kalktı. Fransa 1. Ligi temsilcisi Toulouse kalecisi Guillaume Restes’i 20 milyon Euro’ya bitirmesinin ardından İngiltere’ye yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola’nın kadroda düşünmediği Alman Milli Takımı’nın Türk asıllı oyuncusu İlkay Gündoğan transferini de bitirmeye kararlı. 658 karşılaşmada 118 gol, 85 asistle oynayan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu da Galatasaray’a gelmek istiyor. İlkay Gündoğan’ın alacakları karşılığında Manchester City tarafından serbest bırakılacağı ve Galatasaray’a yıllık 6 milyon Euro karşılığında imza atmayı kabul ettiği öğrenildi. İlkay Gündoğan kariyerinde Manchester City dışında Nürnberg, Borussia Dortmund ve Barcelona’da da oynadı.