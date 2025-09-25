Sarkozy’ye yasa dışı fon davasında 5 yıl hapis

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Paris’te görülen dava sonucunda beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Sarkozy’nin 2005-2007 yılları arasında dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı seçim fonu kabul ettiği iddiasını doğruladı. Karar gereği Sarkozy’nin cezası kesinleşti ve temyize gitmesi halinde bile hapis yatacağı belirtildi.

Mahkeme ayrıca eski cumhurbaşkanının 100 bin euro para cezası ödemesine hükmetti. Sarkozy’nin, Kaddafi ile diplomatik destek karşılığında finansal anlaşmalar yaptığı ileri sürülüyordu. Savcılar, Sarkozy’nin 2007’deki seçim kampanyasının Libya’dan gelen nakit paralarla desteklendiğini, bunun karşılığında da Trablus yönetimine uluslararası arenada destek vaat edildiğini belirtti.

Sarkozy’ye aileden destek ve salonda gergin atmosfer

70 yaşındaki Sarkozy, eşi Carla Bruni-Sarkozy ve üç oğlunun da bulunduğu duruşma salonunda kararı dinledi. Salonda basın mensupları ve kamuoyundan pek çok kişi hazır bulundu. Sarkozy, bugüne kadar tüm suçlamaları reddetmişti.

Suçlamalar ve diğer sanıklar

Eski lider, “suç örgütü kurma” suçundan mahkûm olurken; pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarından aklandı. Sarkozy’nin yakın çalışma ekibinden Claude Gueant altı yıl, Brice Hortefeux ise iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dava dosyası, eski Libyalı yetkililerin ifadelerine, Sarkozy’nin ekibinin Libya’ya yaptığı ziyaretlere ve dönemin Libya Petrol Bakanı Şukri Ghanem’in notlarına dayandırıldı. Ghanem, 2012’de Viyana’da Tuna Nehri’nde ölü bulunmuştu.

Ziad Takieddine’nin ölümü gölgesinde karar

Kararın hemen öncesinde, davanın kilit tanıklarından Lübnan asıllı iş insanı Ziad Takieddine’nin Beyrut’ta kalp krizi sonucu ölmesi dikkat çekti. Takieddine, Sarkozy’ye 2006-2007 yıllarında 5 milyon euro nakit taşıdığını iddia etmiş, ardından ifadelerini geri çekmişti. Bu tutarsızlık yeni bir soruşturmayı gündeme getirmişti.

Sarkozy: Sonuna kadar mücadele edeceğim

Eski cumhurbaşkanı, Fransız basınına yaptığı açıklamada suçsuz olduğunu yineleyerek, “Ne kadar sürerse sürsün, masumiyetimi kanıtlamak için sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.

Sarkozy’nin hukuk sicili

2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy, daha önce iki farklı davada da suçlu bulunmuş ve Fransa’nın en yüksek nişanı olan Legion d’Honneur’den mahrum bırakılmıştı. “Bygmalion davası” olarak bilinen yasa dışı seçim finansmanı dosyasında bir yıl, yolsuzluk suçlamasında ise bir yıl hapis cezası almıştı.

Tüm bu davalara rağmen Sarkozy, Fransız sağında hâlâ etkili bir figür olarak öne çıkıyor ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenli görüşmeleriyle gündemde kalmayı sürdürüyor.

