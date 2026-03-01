ABD İran Savaşı! İsrail ağır yara aldı

ABD İran Savaşı! İran füzesi sığınağı vurdu

ABD İran Savaşı‘nda İran füzesi İsrail’in Kudüs kenti yakınlarındaki Beit Shemesh’te bir mahalleyi vurdu.

En son bombardımanda İran, İsrail’e doğru 37 füze fırlattı.

İran‘ın İsrail’e misilleme füze saldırısında vurulan Kudüs yakınındaki Beit Shemesh’te ölü sayısı en az 8’e çıktı, 20’den fazla yaralı var.

İran füzesinin sığınağa isabet ettiği, enkaz altından daha fazla ölü çıkmasının beklendiği belirtildi.

Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ve 10 yaşındaki bir kızın ağır yaralandığı bildirildi.

New York Times, Reuters gibi kuruluşlar ise İran’ın Körfez ülkelerinde otellere attığı füzeler ile, bazı Amerikalı askeri komutanları vurduğunu doğrulamışlar.

Üst düzey yetkililer, üslerden kaçmış ve otellere sığınmıştı. Ancak İran dün bir otelin vurulma anı videosunu paylaşarak, “Üslerde kalamadınız ama biz sizin nerelerde olduğunuzu biliyoruz” diye mesaj atmıştı.

İran, ABD’li komutanları öldürdü – Video