BM’de güvenlik skandalı: Trump yönetiminden yetkiliye saldırı

New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde dün büyük bir güvenlik skandalı yaşandı. ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın heyetinde görevli bir kadın yetkili, BM’nin sıkı güvenlik önlemlerine rağmen içeri sızmayı başaran saldırgan tarafından takip edildi. Tuvalete kadar giderek yetkiliyi kayda alan ve hakaretler yağdıran saldırgan, kabini zorlayarak fiziksel saldırıda bulundu. Olay, yaklaşık 10 dakika süren gerilimli anların ardından güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.

BM koridorlarında 10 dakikalık kabus

Yetkilinin ifadesine göre saldırgan kadın, koridorda kendisini takip ederek yüzüne parlak ışıklı bir kayıt cihazı tuttu ve hakaretler yağdırmaya başladı. Yetkili tuvalete sığınmak istedi, ancak saldırgan peşinden girerek kapıları zorladı ve kabin üzerinden video çekmeye devam etti. Yaklaşık 10 dakika süren olayın ardından yetkili güçlükle kurtuldu.

Beyaz Saray’dan sert tepki

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, olayı kınayarak şu açıklamayı yaptı: “Bir HHS yetkilisi, BM’de sapkın bir kişi tarafından takip edilmiş, kayda alınmış, sözlü ve fiziksel saldırıya uğramıştır. Yetkilimiz güvende ancak bu, BM’nin ciddi güvenlik zaafiyetlerinin yeni bir örneğidir.”

ABD’nin BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da, “Kendi binasında insanları koruyamayan bir kurum nasıl dünyanın diplomasi merkezi olduğunu iddia edebilir? Yeter artık.” ifadeleri kullanıldı.

Gözaltı ve soruşturma

New York Polis Teşkilatı, saldırganın gözaltına alındığını ve “saldırı, taciz ve silah bulundurma” suçlarından mahkemeye çıkarılacağını açıkladı. Şüpheli kısa süre sonra serbest bırakıldı ve 13 Kasım’da yeniden hâkim karşısına çıkacak. ABD Gizli Servisi ise saldırganın nasıl olup da böylesine kritik bir güvenlik alanına sızdığını araştırıyor.

Reform çağrısı

Washington yönetimi, BM’nin güvenlik önlemlerinde köklü değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı. ABD yetkilileri, bu tür olayların hem Amerikan heyetini hem de uluslararası diplomasiyi tehlikeye attığını belirterek derhal kapsamlı bir güvenlik incelemesi yapılması çağrısında bulundu.

