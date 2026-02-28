İsrail’den İran’a “önleyici saldırı” duyurusu

Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükseldi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını duyurarak ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi. Açıklamanın ardından İsrail ordusu, olası füze saldırılarına karşı sivillere acil uyarı geçti.

Olağanüstü hal ilan edildi

Katz yaptığı açıklamada, “İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran’a karşı önleyici bir saldırı başlattı.” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle ülke genelinde olağanüstü hal uygulamasına geçildiğini duyurdu.

İran’da halk sığınaklara yönlendirildi

İsrail ordusu tarafından yayımlanan uyarıda, İran’dan füze fırlatılması ihtimaline karşı sivillerin en yakın sığınakların yerini belirlemesi istendi.

Gereksiz seyahatlerden kaçınılması çağrısı yapılırken, yapılan “proaktif uyarı”nın halkı olası füze saldırılarına hazırlamak amacı taşıdığı bildirildi.

Sirenler çaldı

Saat 08.14 itibarıyla ülke genelinde sirenlerin devreye girdiği ve cep telefonlarına acil uyarı mesajı gönderildiği açıklandı.

Bölgede gelişmeler yakından takip ediliyor.

