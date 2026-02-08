Jeffrey Epstein ve şüpheli ölümler!

Jeffrey Epstein nedeniyle öldürüldüler mi?

Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasıyla patlayan skandal, geçmişte bu konunun üzerine gidenlerin şüpheli ölümlerini de yeniden hatırlattı.

Amerikalı oyuncu, yönetmen ve senarist Anne Heche, 2022 yılında geçirdiği trafik kazası sırasında, “Hollywood’daki Çocuk Cinsel Ticareti” konusunu ele alan bir belgesel üzerinde çalışıyordu.

Los Angeles Polis Teşkilatı, kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada Heche’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Ancak daha sonra ortaya çıkan drone görüntülerinde, Heche’nin ceset torbasının içinden çıkmaya çalıştığı ve sağlık görevlileri tarafından ambulansa alındığı görüldü.

Anne Heche’nin ölümü, kazadan 6 gün sonra resmi olarak açıklandı.

Jeffrey Epstein‘in çocuk istismarı ve insan ticaretini ortaya çıkaran bir belgesel/proje üzerinde çalışan Paul Walker, ve Anthony Bourdain da şüpheli şekilde öldü:

Paul Walker (1973–2013): Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı aktör. 2013’te arkadaşının kullandığı arabayla geçirdiği yüksek hızlı kaza sonucu öldü. Resmi rapor: Kaza.

Anthony Bourdain (1956–2018): Ünlü şef, yazar, TV sunucusu (Parts Unknown). 2018’de Fransa’da otel odasında asılı halde bulundu. Resmi rapor: İntihar.

30 Aralık 2023 tarihinde kaybolan, Pizzagate Olayını Ortaya Çıkaran ve Küresel Pedofil Ağı’nı Ortaya Çıkaran gazeteci, ölü Bulunmuştu.

Pizzagate soruşturmasını yürüten ve milyonlarca kişiye elit pedofil ağlarını ifşa eden film yapımcısı Janet Ossebaard, intihar etmeyeceğini iddia etmesinden sadece birkaç ay sonra ölü bulundu.

Bu arada 12 Hollywood yıldızının hepsinin kendisini kapı kollarına asarak intihar etmesi de dikkat çekiyor.

Hollywood’un En Tuhaf Ölüm Vakaları – Dolap İçinde kendisini asan ünlüler

1-David Carradine (Kung Fu & Kill Bill yıldızı):

Haziran 2009, Bangkok otel odasında dolap içinde çıplak asılı bulundu.

2-Robin Williams (Oscar ödüllü efsane komedyen)

Ağustos 2014, evinin yatak odasında kemerle dolap kapısı çerçevesine asılı halde bulundu

3-Albert Dekker (Dr. Cyclops filmi oyuncusu)

Mayıs 1968, evinin banyosunda (dolap benzeri alanda) asılı bulundu.

Bu şüpheli intiharlar, son günlerde “Bu bir ritüel mi?” şeklinde yorumlanıyor.