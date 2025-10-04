Ajax tepetaklak gidiyor

Ajax’ı Weghorst da kurtaramadı

Şampiyonlar Ligi’nde 5 Kasım’da Galatasaray‘ı ağırlayacak Ajax, büyük düşüşe geçti. Devler Ligi’nde önce evinde Inter’e 2-0, deplasmanda Marsilya’ya 4-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Hollanda Ligi’nde de yenilgiden son anda kurtuldu. İlk 7 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik alan Ajax, Sparta Rotterdam deplasmanında 3-3 berabere kalarak büyük şok yaşadı. 42. dakikada eski Beşiktaşlı Wout Weghorst ile öne geçen Ajax, 45’te penaltıdan Tobias Lauritsen, 52’de Mitchell van Bergen ve 55’te Joshua Kitolano’nun golleriyle bir anda 3-1 geriye düştü. 73’te kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden Wout Weghorst farkı bire indirdi: 3-2. Maçın 90+7. dakikasında Oscar Gloukh, Ajax’ı yenilgiden kurtardı: 3-3.