Oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltı listesi genişlemeye devam ediyor. Son olarak, Kızılcık Şerbeti dizisinde “Fatih” karakterine hayat veren oyuncu Doğukan Güngör’ün de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör gözaltında

Soruşturmaya ilişkin gelişmeyi Burak Doğan duyurdu. Buna göre, Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör, ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Güngör, son yıllarda özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmişti.

Fenomen isim de soruşturmada

Uyuşturucu soruşturması kapsamında bir başka gözaltının da sosyal medya fenomeni Burak Altındağ olduğu belirtildi. Böylece soruşturmadaki gözaltı sayısının arttığı bildirildi.

Daha önce kimler gözaltına alınmıştı?

18 Aralık’ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt’ta bulunan 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Yakalama kararı olan isimler

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı’nın ülkeye gelerek ifade verdiği, Şevval Şahin’in ise yakalama kararı bulunmasına rağmen ülkeye dönmediği belirtilmişti.

