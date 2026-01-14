Hâkimi vuran savcı tutuklandı

Savcı Kılıçaslan tutuklandı

İstanbul‘da Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde hâkim Aslı Kahraman’ı silahla ateş ederek yaralayan, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 13 Ocak’ta 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde meydana geldi.

Anadolu Adliyesi’nde görevli Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hâkim Aslı Kahraman’a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı.

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan’ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.

Kahraman hastaneye kaldırılırken, Kılıçaslan gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kılıçaslan, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Muhammed Çağatay Kılıçaslan sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muhammed Çağatay Kılıçaslan ile Aslı Kahraman’ın geçmişte Anadolu Adliyesi’nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenildi.

Kılıçaslan’ın 2022-2024 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bulunan ve doğrudan kadınlara yönelik şiddet vakalarıyla ilgilenen “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yaptığı ortaya çıkmıştı.

Hakim Aslı Kahraman’ın ise daha önce koruma talebinde bulunduğu ve 2 polis korumasının olduğu iddia edilmişti.

Kılıçaraslan ile hâkimin evli olmadığı, ancak bir süre duygusal birliktelik yaşadıkları, savcının olaydan önce de kadın hâkime tehdit içerikli mesajlar attığı öğrenildi.

Tutuklanan Kılıçaraslan’ın, öldürme kastıyla kadın hâkimi hedef alarak ateş açtığı değerlendiriliyor.

Kadın hakim kendisini vuracağını anlayınca hükümlü çaycıdan yardım istedi. Çaycı da kadın hakimi korumaya çalışarak araya girdi.

Olaya müdahale eden hükümlü çaycı, kadın hâkimin öldürülmesini engelledi.

