Cristiano Ronaldo greve gitti

Cristiano Ronaldo’dan prense rest!

5 Şubat’ta 41 yaşına girecek olmasına karşın futbolda hâlâ adından söz ettiren Cristiano Ronaldo, kariyerinde ilk kez greve gitti.

Ronaldo, Suudi Arabistan’da futbolu yöneten Kamu Yatırım Fonu’nun Al Hilal’a özel ayrıcalıklar sağlayıp formasını giydiği Al Nassr’ın transferde kısıtlanmasına isyan etti.

Deneyimli oyuncu, “Son iki günde yaşananlar rekabet ve adalet ilkelerinin ihlalidir.”

Prens Salman bizzat söz verdi

“Sadece Al Hilal kulübüne özel ayrıcalıklar tanınıyor ve bu ilk defa olmuyor. Bu seferki durum tamamen kabul edilemez” dedi.

Portekiz basını, Ronaldo’nun yönetimi protesto ederek bugün oynanacak Al Riyadh maçına çıkmayı reddettiğini iddia etti. Suudi Arabistan basını “Derbi öncesi dinlendiriliyor” dese de iddialara göre yıldız ismi rahatsız eden asıl sebep Kamu Yatırım Fonu’nun çifte standardı.

Ronaldo, Benzema’nın transfer olması beklenen Al Hilal’e sağlanan imkânların Al Nassr’a verilmemesine öfkeli. Rakiplerin güçlenip Al Nassr’a sadece genç bir oyuncunun alınmasının Ronaldo’nun sabrını taşırdığı söyleniyor.

Üstüne, kulüpteki iki kilit Portekizli yöneticinin yetkileri de dondurulunca Ronaldo’nun resti çektiği basına yansıdı. Gözler şimdi Suudi fonunun vereceği cevapta.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Cristiano Ronaldo’ya Suudi PIF’in diğer takımlara haksız yere fayda sağlamak için kullanılıp kullanılmadığını araştırmak üzere bir soruşturma başlatılacağı konusunda güvence verdi.

