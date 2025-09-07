A Milli Futbol Takımı rezil oldu

A Milli Futbol Takımı etkili olamadı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan deplasmanında 3-2 kazanmasının ardından İspanya’yı Konya’da ağırladı, ama hezimete uğradı. 6. dakikada Nico Williams’ın pasında Pedri yerden vuruşla kaleci Uğurcan’ı avladı: 0-1. Maçın 22. dakikasında Oyarzabal’ın asistinde Merino farkı ikiye yükseltti: 0-2. Merino 45+1’de kendisinin ikinci, İspanya’nın üçüncü golünü attı: 0-3. Maçın 53. dakikasında Ferran Torres skoru 4-0 yaptı. Merino 58’de hat-trick yaptı: 0-5. Karşılaşmanın 62. dakikasında fark Pedri ile 6’ya çıktı.

0-6

TÜRKİYE-İSPANYA

STAT: Konya BŞB.

HAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere), Jarred Gillett (VAR) (Avustralya)

GOLLER: Pedri (Dk. 6 ve 62), Merino (Dk. 22, 45+1 ve 58), Ferran Torres (Dk. 53)

SARI KART: Yok

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır – Mert Müldür (Dk. 63 Zeki Çelik), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 64 Ferdi Kadıoğlu) – Hakan Çalhanoğlu (Dk. 68 Orkun Kökçü), İsmail Yüksek (Dk. 82 Salih Özcan) – Yunus Akgün (Dk. 46 Oğuz Aydın), Arda Güler, Kenan Yıldız – Kerem Aktürkoğlu

İSPANYA: Unai Simon – Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella – Merino, Zubimendi (Dk. 73 Rodri), Pedri (Dk. 68 De Frutos) – Yamal (Dk. 73 Morata), Oyarzabal (Dk. 68 Fermin Lopez), Nico Williams (Dk. 44 Ferran Torres)