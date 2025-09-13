İsrail’den Gazze’ye en ağır hava saldırısı

Gazze kentinde saldırılarını ağırlaştıran İsrail ordusu, son günlerde yoğun hava bombardımanlarıyla apartman bloklarını yerle bir etti. Kentin tarihî ve sosyal kalbi sayılan bölgede sivillerin kitlesel olarak kaçışına yol açan bu operasyonlar, önceki aşamalardan farklı olarak neredeyse tamamen havadan yürütülüyor. İsrail ordusu, kentte büyük bir kara harekâtına hazırlık olarak tüm sivillere şehri derhal terk etmeleri uyarısında bulundu.

Gazze’de siviller kaçıyor, yardım ulaştırılamıyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), pazar günü yaptığı açıklamada yaklaşık 250 bin kişinin Gazze kentinden güneye göç ettiğini duyurdu. Ancak yolculuk maliyetinin 1100 dolara kadar çıkması, birçok ailenin bölgeden ayrılamamasına neden oluyor. Kent sakinleri, okulların ve geçici barınakların dahi vurulduğunu, çoğu zaman bombardımandan hemen önce kısa uyarılar yapıldığını belirtiyor.

Birçok aile gecenin karanlığında batıya doğru kaçmaya çalışırken, Saly Tafeesh yaşadıklarını “Kesin ölümden kaçtık. Eşim, üç çocuğum ve ben. Kardeşim kollarımda can verdi” sözleriyle anlattı.

Uluslararası tepkiler artıyor

Benjamin Netanyahu yönetimi, kentin Hamas’ın son büyük kalesi olduğunu savunuyor. Ancak Gazze’de açlığın hâkim olduğu bölgede saldırıların yoğunlaşması, uluslararası tepkileri artırdı. Birleşmiş Milletler, bu durumun sivilleri “daha derin bir felakete” sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Bu sırada Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed Al-Ansari, BBC’ye yaptığı açıklamada Netanyahu’yu “durdurulması gereken bir sorun” olarak nitelendirdi ve Doha’daki Hamas üyelerine yönelik saldırının İsrail liderinin barış niyeti olmadığını gösterdiğini söyledi. Saldırıda beş Hamas üyesi ile bir Katarlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Açlık ölümleri yükseliyor

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında ölen 47 kişinin cenazesinin hastanelere ulaştığını açıkladı. BM destekli uzmanlar, 22 Ağustos’ta Gazze kentinde kıtlık yaşandığını teyit etmişti. Bakanlık, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 142’ye yükseldiğini duyururken, İsrail Ordusu ise rakamları reddederek yardım ulaştırma çabalarını artırdığını savundu.

Savaşın bilançosu ağırlaşıyor

7 Ekim 2023’te Hamas’ın güney İsrail’e düzenlediği saldırıda yaklaşık 1200 kişi öldürülmüş, 251 kişi rehin alınmıştı. Ardından başlayan İsrail saldırılarında bugüne kadar en az 64 bin 803 kişinin öldüğü bildiriliyor.

