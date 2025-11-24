DünyaEn Son Haberler

Yanardağ 10 bin yıl sonra patladı

Etiyopya’da Hayli Gubbi yanardağı on bin yıldan sonra patladı. Patlamanın şiddeti uydudan net bir şekilde görüntülendi

NationalTurk NL24/11/2025
11 Bir dakikadan az
yanardag

Uyuyan yanardağ faaliyete geçti

Etiyopya’da Hayli Gubbi yanardağı on bin yıldan sonra patladı. Patlamanın şiddeti uydudan net bir şekilde görüntülendi.

Duman bulutları Yemen ve Umman’a doğru ilerlemeye başladı.

Patlamanın dünyanın birçok bölgesinde uçak seferlerini etkilemesi bekleniyor.

Bu arada yanardağın patlaması öncesi bölgede 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan Hawaii’de 1983 yılından bu yana zaman zaman faaliyete geçen Kilauea Yanardağı da yeniden lav püskürtmeye başladı.

 

 

Bağlantılar
NationalTurk NL24/11/2025
11 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu