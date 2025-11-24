Bir dakikadan az

Yanardağ 10 bin yıl sonra patladı

Uyuyan yanardağ faaliyete geçti

Etiyopya’da Hayli Gubbi yanardağı on bin yıldan sonra patladı. Patlamanın şiddeti uydudan net bir şekilde görüntülendi.

Duman bulutları Yemen ve Umman’a doğru ilerlemeye başladı.

Patlamanın dünyanın birçok bölgesinde uçak seferlerini etkilemesi bekleniyor.

Bu arada yanardağın patlaması öncesi bölgede 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan Hawaii’de 1983 yılından bu yana zaman zaman faaliyete geçen Kilauea Yanardağı da yeniden lav püskürtmeye başladı.