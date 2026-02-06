Tom Barrack ile Epstein pek bir samimi

Tom Barrack’tan Epstein’e: Seni özledim

28 Nisan 1947’de Kaliforniya’da doğan Thomas Joseph Barrack Jr., Lübnan’ın Zahle kentinden göç eden Katolik bir ailenin torunu. ABD Başkanı Donald Trump ile on yıllara dayanan yakın bir dostluğu bulunan Barrack, 2016 başkanlık kampanyasında kıdemli danışman olarak görev yaptı. Temmuz 2021’de yabancı bir hükümet adına kayıtsız ajanlık yapma suçlamasıyla tutuklansa da Kasım 2022’de tüm suçlamalardan beraat etti.

Barrack, halihazırda ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi; pedofil fuhuş şebekesi yöneticisi Jeffrey Epstein ile, onun 2008’de reşit olmayanlara yönelik cinsel suçlardan hüküm giymesinden yıllar sonra bile hususi mesajlar teati ediyor, medyada yankılanacak sesleri kısmak için stratejiler geliştiriyor ve kayıtlara geçmeyen “mahrem” akşam yemeklerinde buluşuyor.

ABD Adalet Bakanlığı ve Temsilciler Meclisi’nin Gözetleme Komisyonu tarafından kamuoyunun erişimine açılan dosyalarda adı tam 544 kez geçen Barrack, Epstein’e şöyle bir uğrayıp geçmiş uzak bir tanıdık suretinde belirmiyor.

Aksine; Epstein’in o hususi ekosistemi içerisinde defalarca devreye sokulmuş, aile fotoğraflarını paylaşacak kadar teklifsiz, basın stratejilerini tartışacak kadar işin mutfağında ve istihbarat dünyasıyla iltisaklı figürlerle kapalı kapılar ardında yemek yiyecek kadar “içeriden” biri.

2011’de, Epstein’in mahkumiyetinden yıllar sonra, Barrack ona şaşırtıcı bir sıcaklıkla yazıyor, “en iyisi” diyor ve onu “birinci sınıf bir insan bedeninin içindeki birinci sınıf bir beyin” olarak övüyordu. Mesaj tanıdık bir samimiyetle bitiyordu: “Seni özledim.”

Epstein: Çocuğun fotoğraflarını gönder!

Bu samimiyet 2016 seçimlerine kadar devam etti. O yılın 9 Mart’ında Barrack, Epstein’e gündelik bir yaklaşımla e-posta attı: “Umarım iyisindir. Görüşelim.” Epstein’in cevabı, tüm dosya dökümündeki en tüyler ürpertici yazışmalardan biri olmaya devam ediyor: “Kendinin ve çocuğun fotoğraflarını gönder… Gönlümü hoş et.”

Aynı 9 Mart tarihli e-posta yazışması fotoğraflarla bitmedi. Epstein devamında Donald Trump, Clinton ailesi, güzellik yarışmaları ve Trump’ın malikanesi Mar-a-Lago ile ilgili sürekli gelen medya sorularından şikayet etti.

Standart cevabının hep aynı olduğunu açıkladı: Söyleyecek bir şeyi olmadığını iddia ediyor ya da gazetecileri tamamen görmezden geliyordu. Bu yazışmalar Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu’nun yayımladığı dosyalarda yer alıyor.

Adalet Bakanlığı Epstein dosyalarının Tom Barrack bölümünde yayınlanan 19 Eylül 2016 tarihli, “Tom Barrack ile 13:00’te atıştırmalık (snacks)?” konulu bir e-posta; çocukların atıştırmalık, suşi veya pizza olarak adlandırıldığı “Pizzagate” dilini akıllara getiriyor.

Barrack’ın bu dönemdeki siyasi nüfuzu, Epstein bağlantılarından ayrı değil. 2016 kampanyası boyunca Barrack; Trump’ın kampanya başkanı Paul Manafort ve Manafort’un yardımcısı Rick Gates ile yakın ilişkilerini sürdürdü.

Manafort daha sonra yabancı lobicilik ve mali suçlarla ilgili çok sayıda ağır suçtan hüküm giyecek, Gates ise federal müfettişlerle kapsamlı bir işbirliği yapacaktı. Tom Barrack’ın kendisi de, Komisyon’un yayımladığı dosyalarda belgelendiği üzere, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ile çalışan müfettişler tarafından sorgulandı.

Epstein, kampanyaların kaldıraç noktaları olduğunu; siyasi aktörlerin en savunmasız ve şeffaf olmayan finansmana ile gayri resmi aracılara en bağımlı oldukları anlar olduğunu biliyordu.

Trump kampanyasının merkezinde yer alırken Epstein ile temasını sürdüren Tom Barrack, gücün ve etkinin sessizce geçebileceği bir kanal haline geldi.

2010 yılında Epstein, Nicole Junkermann’ı Paris’e gitti ve ona bir daire teklif etti. Gözetleme teknolojileri üreten Palantir’den Peter Thiel ve istihbaratla ilişkili risk sermayesi ağlarıyla derin bağları olan bir teknoloji yatırımcısı olan Junkermann, tam da Epstein’in sızmaya çalıştığı türden bir alanı işgal ediyordu.

Barrack’a ajan suçlaması

Barrrack; Epstein’in yaptıklarından endişe duymak yerine, Tom Barrack onu özel olarak uyardı ve Junkermann hakkında konuşmaları gerektiğini, kendisinin “sadece akıllıca ve ona karşı düşünceli davrandığını” yazdı. Barrack’ın endişesi Epstein’in kadınları istismar etmesi değil, güçlü çevrelerle ilişkili bir “varlığı” (asset) yanlış yönetebilecek olmasıydı.

2016 Ağustos’unun sonlarında, ABD başkanlık seçimleri zirveye yaklaşırken, Epstein; Tom Barrack, eski İsrail Başbakanı ve askeri istihbarat başkanı Ehud Barak ve o dönem Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin’in dahil olduğu özel bir akşam yemeğine ev sahipliği yaptı.

Epstein’in Barrack’a davetleri Manhattan yemeklerinin ötesine geçti. 2013’te Epstein, Tom Barrack’ı daha sonra reşit olmayanların sistematik istismar alanı olarak tanımlanan New Mexico’daki Zorro Çiftliği’ni ziyaret etmeye davet etti. Barrack sıcak bir şekilde cevap verdi ve Epstein’i görmeyi çok isteyeceğini söyledi.

Trump’ın yemin töreninden sonra bile, Barrack yemin töreni komitesi başkanı olarak görev yaparken ve daha sonra resmi diplomatik roller üstlenirken, Epstein ile temas kesilmedi. Temmuz 2017’de Epstein, Barrack’a özel adası Little Saint James için bir mimarlık firması kiralama konusunda fikrini sordu. Mesajı kişisel bir notla bitirdi: “Aşk hayatın nasıl?”

Barrack, geçen sene ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Trump’ın Lübnan ve Suriye Özel Temsilcisi olarak atandı. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri adına kayıt dışı yabancı ajan olarak hareket etmek ve FBI’ı yanıltmak suçlamalarıyla federal yargılamayla karşı karşıya kaldı, beraat etti.

