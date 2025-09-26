George Soros için sonun başlangıcı mı?

Donald Trump’tan George Soros’a tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki sokak olaylarının arkasında olduğunu düşündüğü milyarder iş insanı George Soros hakkında soruşturma başlatacak Trump‘a göre Soros, gençlerin finanse edilmesi, eğitilmesi ve radikalleştirilmesinin yanı sıra terör ve aşırılığı körüklemekle de sorumlu. Başkan Trump son açıklamasında, “Soros’un ismini sık sık duyuyorum. Ayrıca Reid Hoffman’ın (LinkedIn’in kurucu ortağı) da. Kötülükler yapıyorlar, bunları bulacağız” dedi. New York Times’ın haberine göre ABD’de 6 savcı, Soros hakkında ülkede sokakların karışmasına neden olan sol örgütleri fonladığı gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor.

Donald Trump bitirmeye kararlı

New York Times Perşembe günü, başsavcı yardımcısı Todd Blanche’ın ofisindeki bir avukatın, Kaliforniya, New York, Washington DC, Chicago ve Detroit’teki savcılık ofislerindeki birkaç federal savcıya, gruba karşı değerlendirilmeleri için bir dizi suçlama öneren bir yazı gönderdiğini bildirdi. Gazeteye göre, bu suçlamalar arasında haraççılık, kundakçılık, elektronik dolandırıcılık ve terörizme maddi destek yer alıyor. Trump, Soros’u dava edeceğine söz verdi ve Adalet Bakanlığı’na siyasi rakiplerini dava etmesi için baskıyı artırdı. Geçen hafta Trump, eski FBI direktörü James Comey ve New York Başsavcısı Letitia James hakkında cezai suçlamada bulunmak için yeterli kanıt bulunmadığının tespit edilmesinin ardından Virginia’daki üst düzey bir federal savcıyı görevden aldı.