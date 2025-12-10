Japonya’da mega deprem korkusu

Japonya’da deprem 9.0’a ulaşabilir

Japonya’nın kuzey bölgesinde 7.5 şiddetindeki deprem sonrası yapılan son açıklama korkuttu.

Yerel saatle 23.15’te meydana gelen deprem sonrası Hokkaido, Aomori ve Iwate kentlerinde 33 kişi yaralandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkede mega deprem olabileceği uyarısında bulunurken halka ilk yardım çantaları, yiyecek, su depolamaları çağrısında bulundu.

Afet İşleri Yetkilisi Morikubo Tsukasa, daha büyük bir depremin olabileceğini açıkladı.

Tokyo Üniversitesi’nde Profesör Sekiya Naoya, depremin 9 şiddetinde olabileceğini, şu anda yüzde 1 ihtimal olsa da bu felaketin gerçekleşmesi durumunda yaklaşık 200 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Naoya, yüzde 1 ihtimalinin, normalde binde 1 olduğunu dolayısıyla olasılığın yüksek olduğunu hatırlattı.