Suriye ordusundan Halep’te SDG mevzilerine operasyon kararı

Suriye ordusu, Halep kentinde terör örgütü SDG’ye yönelik yeni bir askeri operasyon başlatacağını açıkladı. Yapılan duyuruya göre, saat 13.30 itibarıyla Halep’in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde SDG mevzileri hedef alınacak.

Saat ve hedefler açıklandı

Askeri kaynaklardan yapılan bilgilendirmede, saldırıların “yoğun ve hedefli” olacağı vurgulanırken, operasyonun belirtilen mahallelerdeki SDG unsurlarını kapsayacağı ifade edildi.

