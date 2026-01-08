Dünya
Suriye ordusundan Halep’te SDG mevzilerine operasyon kararı
Suriye ordusu, Halep’in üç mahallesinde SDG’ye ait hedeflere yönelik yoğun ve hedefli saldırı başlatılacağını duyurdu.
Suriye ordusu, Halep kentinde terör örgütü SDG’ye yönelik yeni bir askeri operasyon başlatacağını açıkladı. Yapılan duyuruya göre, saat 13.30 itibarıyla Halep’in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde SDG mevzileri hedef alınacak.
Saat ve hedefler açıklandı
Askeri kaynaklardan yapılan bilgilendirmede, saldırıların “yoğun ve hedefli” olacağı vurgulanırken, operasyonun belirtilen mahallelerdeki SDG unsurlarını kapsayacağı ifade edildi.