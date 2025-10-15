Putin ve Ahmed Şara Moskova’da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. Bu görüşme, Şara’nın devlet başkanı olduktan sonraki ilk resmi Rusya ziyareti olarak dikkat çekti.

Rus heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer alırken; Suriye tarafında Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mahir Şara hazır bulundu.

Putin: Suriye halkının çıkarlarını ön planda tuttuk

Görüşmenin başında konuşan Putin, Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilerin 80 yılı aşkın geçmişe sahip olduğunu hatırlattı:

“Suriye ile ilişkilerimiz her zaman dostane olmuştur. Biz hiçbir zaman siyasi çıkarlarımızla hareket etmedik. Her zaman tek bir şey tarafından yönlendirildik: Suriye halkının çıkarları.”

Putin, Rusya ile Suriye halkı arasında derin bağlar bulunduğunu vurguladı.

“Binlerce insanımız evlilik ve dostluk bağlarıyla birbirine bağlı. Şu anda 4 binden fazla Suriyeli genç Rus üniversitelerinde eğitim görüyor. Onların gelecekte Suriye’nin kalkınmasında büyük rol oynayacağına inanıyorum.”

Yeni Suriye mesajı

Suriye’de kısa süre önce yapılan parlamento seçimlerine değinen Putin, süreci “toplumun güçlenmesi adına önemli bir başarı” olarak nitelendirdi.

“Suriye şu anda zor zamanlardan geçiyor olsa da bu seçimler, ülkenizdeki siyasi güçler arasındaki bağları kuvvetlendirecek.”

Putin, 1993’ten bu yana faaliyet gösteren Rusya-Suriye hükümetler arası komisyonunun yeniden aktif hale geldiğini belirtti.

“Birçok faydalı girişim tespit ettik. Biz de Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla bu projelerin hayata geçirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız.”

Şara: Rusya ile tarihi bağlarımızı güçlendiriyoruz

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, görüşmede yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki tarihi bağlara vurgu yaptı:

“Yeni bir Suriye’nin doğduğunu dünyaya tanıtıyoruz. Rusya bu süreçte en önemli stratejik ortağımız. Hem siyasi hem ekonomik anlamda dayanışmamız sürecek.”

Şara, “Rusya’nın bize sağladığı birçok kazanımı temel alıyoruz” diyerek Moskova’nın ülkesine desteğini açıkça takdir etti.

“Rusya çeşitli alanlarda bize yardımcı oldu. Maddi işbirliği dahil olmak üzere güçlü köprüler kurduk. Şimdi en önemli önceliğimiz hem Suriye’de hem bölgede istikrar.”

Esad konusu masada

Suriyeli bir hükümet yetkilisine göre, görüşmenin gündeminde devrik lider Beşşar Esed’in iadesi de yer aldı.

Esed’in geçen yıl iktidarının çökmesinin ardından ailesiyle birlikte Moskova’ya sığındığı, Rusya’nın bu sığınmayı “insani gerekçelerle” sağladığı belirtilmişti. Moskova kaynaklarına göre, Şara yönetimi bu konuyu Putin’le doğrudan gündeme getirdi.

Rusya-Suriye ilişkilerinde yeni dönem

Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda, iki ülkenin ekonomik, askeri ve kültürel alanlarda işbirliğini derinleştirme kararı aldığı bildirildi.

Putin, “Yeni Suriye’nin yeniden inşasında Rusya tüm gücüyle destek vermeye devam edecek” mesajını verdi.

