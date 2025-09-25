Beyaz Saray’da tarihi görüşme! Erdoğan ve Trump’tan kritik mesajlar

Dünyanın merakla beklediği Erdoğan–Trump görüşmesi Washington’daki Beyaz Saray’da gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’teki toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kapıda karşıladı, 2 saat 18 dakika süren görüşmenin ardından uğurladı. Görüşmenin ardından Trump ve yakın çevresinden ilk açıklamalar gelirken, Erdoğan’ın ABD ziyaretinin sona erdiği duyuruldu.

F-35 ve yaptırım mesajı

Trump, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini ve F-35 satışının gündeme gelebileceğini söyledi. Ancak bu noktada Ankara’dan Rusya’dan petrol alımlarını durdurmasını beklediğini vurguladı. “Rusya Ukrayna’da bu yıkıma devam ederken Türkiye’nin petrol almasını istemem” diyen Trump, Erdoğan’ın taleplerinde başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Gazze’de ateşkese ‘çok yakın’

Zirvenin en önemli gündemlerinden biri Gazze’deki savaş oldu. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında yaptığı görüşmelere işaret ederek, “Anlaşmaya çok yakınız. Öncelikli şart rehinelerin geri dönmesi” dedi. Erdoğan ise Trump’ın barış çabalarını desteklediğini belirterek, “Sayın Trump’ın yürüttüğü barış girişimlerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ukrayna savaşı ve Putin’e çağrı

Trump, Ukrayna savaşına da değinerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslendi: “Artık durma zamanı geldi. Milyonlarca dolar harcandı, binlerce hayat kaybedildi ama neredeyse hiçbir toprak kazanılmadı.” Erdoğan’a ise Rusya ile ticari ilişkiler konusunda “petrol alımını durdurma” çağrısı yaptı.

Suriye için ‘büyük açıklama’ sinyali

Görüşmede Suriye de ele alındı. Trump, “yakında büyük bir açıklama” yapacağını söyleyerek ayrıntı vermedi. Ancak Esad sonrası süreçte Erdoğan’ın rolüne dikkat çekerek, “Suriye’nin eski liderinden kurtulmasında büyük pay sahibi. Bunu dile getirmiyor ama bu aslında büyük bir başarı” dedi.

Olumlu hava ve dostane mesajlar

Görüşmede iki lider de ilişkilerini dostane bir dille değerlendirdi. Trump, Erdoğan için “Çok saygı duyulan bir lider. Sert ve kararlı biri ama her zaman sevdiğim bir dost” ifadelerini kullandı. Erdoğan da “Beyaz Saray’a dönmekten çok memnunum. İlişkilerimizi farklı bir seviyeye taşımak istiyoruz” dedi.

Toplantının ardından iki lider, Beyaz Saray’da ortak bir öğle yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan’ın Washington temaslarının ardından ABD’den ayrıldığı bildirildi.

