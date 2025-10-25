Maduro’dan sert tepki: ABD yeni bir savaş uyduruyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD’nin dünyanın en büyük savaş gemisi USS Gerald R. Ford uçak gemisini Karayipler’e göndermesinin ardından Washington yönetimini “yeni bir savaş uydurmakla” suçladı. Maduro, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Yeni bir sonsuz savaş uyduruyorlar. Bir daha asla savaşlara karışmayacaklarına söz vermişlerdi ama şimdi yeni bir savaşın temelini atıyorlar” dedi.

ABD’den askeri yığınak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, cuma günü yaptığı açıklamada USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Akdeniz’den ayrılarak Karayipler’e doğru hareket etmesi talimatını verdi. 90’a yakın uçak taşıyabilen bu dev geminin bölgeye gönderilmesi, son haftalarda hız kazanan ABD askeri yığınağının en dikkat çekici adımı olarak değerlendiriliyor.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, uçak gemisinin ABD Güney Komutanlığı sorumluluk alanında görev yapacağı belirtildi. Buna göre gemi, Orta ve Güney Amerika ile Karayipler bölgesinde konuşlanarak “uyuşturucu trafiğini bozan ve uluslararası suç örgütlerini zayıflatan operasyonlara destek” verecek.

Uyuşturucu operasyonları ve tartışmalar

ABD son iki ayda on farklı hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bu operasyonlarda, Washington’un “narko-terörist” olarak tanımladığı kişiler hedef alındı. Savunma Bakanı Hegseth, cuma günü yapılan son saldırıda “altı erkek narko-teröristin öldürüldüğünü” açıkladı.

Saldırının Tren de Aragua isimli Venezuela merkezli suç örgütüne ait bir tekneye yönelik olduğu belirtildi. Ancak bu saldırılar, bölgede uluslararası hukuka aykırılık tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Amaç Maduro’yu zayıflatmak mı?

Trump yönetimi, operasyonların uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütüldüğünü savunsa da, uzmanlar ve bazı Kongre üyeleri, asıl amacın Maduro hükümetini istikrarsızlaştırmak olduğunu öne sürüyor.

Chatham House düşünce kuruluşundan Latin Amerika uzmanı Christopher Sabatini, BBC’ye yaptığı değerlendirmede, “Bu doğrudan bir işgal değil, ama Venezuela ordusunu ve Maduro’nun çevresini korkutmaya yönelik bir mesaj” dedi.

Trump ise son günlerde yaptığı açıklamalarda, “kara operasyonu” ihtimalini açıkça dile getirdi:

“Denizi büyük ölçüde kontrol altına aldık, şimdi kara üzerinde de harekete geçmeyi düşünüyoruz.”

ABD içinde hukuk tartışması

ABD Kongresi’nde hem Demokrat hem Cumhuriyetçi üyeler, Başkan Trump’ın bu saldırılara yetkisi olup olmadığını sorguluyor. Senatör Rand Paul, bu tür askeri operasyonların “Kongre onayı gerektirdiğini” söyledi.

Öte yandan eski Dışişleri Bakanlığı hukuk danışmanı Brian Finucane, yaşananların anayasal bir kriz olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Anayasanın 1. Maddesi uyarınca, askeri güç kullanımında asıl yetki Kongre’dedir. Ancak bu durumda Beyaz Saray bu yetkiyi fiilen devralmış görünüyor. Kongre’nin buna karşı durması gerekiyor.”

Gerilim tırmanıyor

Bölgedeki askeri hareketliliğin Maduro yönetimiyle Washington arasındaki gerilimi daha da artırması bekleniyor. ABD, Venezuela hükümetini uzun süredir uyuşturucu kaçakçılarını barındırmakla suçluyor; Caracas yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Trump yönetimi son açıklamasında, Tren de Aragua örgütünü terör örgütü ilan etti. Pentagon, USS Gerald R. Ford’un yola çıktığını doğrularken, gemiye hangi destroyerlerin eşlik edeceği konusunda bilgi verilmedi.

