Trump, eski Kongre üyesi George Santos’un hapis cezasını affetti

ABD Başkanı Donald Trump, federal dolandırıcılık davasında 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi George Santos’un cezasını affettiğini duyurdu. Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “George Santos’u derhal serbest bırakan affı az önce imzaladım. Bol şans George, iyi bir hayat dilerim” ifadelerini kullandı.

Santos’un avukatı Joseph Murray, müvekkilinin New Jersey’deki Fairton Federal Cezaevi’nden serbest bırakıldığını ve “eve dönerken” olduğunu açıkladı.

George Santos’un dolandırıcılıktan kimlik hırsızlığına uzanan suç zinciri

New Yorklu siyasetçi George Santos, geçen yıl aralık ayında dolandırıcılık ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlarını kabul etmişti. 11 kişinin, aralarında aile üyelerinin de bulunduğu kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak kampanyasına sahte bağışlar yaptığı ortaya çıkmıştı.

Santos, 2023’te Kongre’den ihraç edilmiş ve Temmuz 2025’te cezaevine girmişti. Trump’ın affı, Santos’un cezaevinde geçirdiği yaklaşık üç ayın ardından geldi.

Cumhuriyetçi destekçilerden baskı geldi

Trump’ın kararının, başta Marjorie Taylor Greene olmak üzere Cumhuriyetçi isimlerin uzun süredir yürüttüğü baskı kampanyasının ardından geldiği belirtiliyor. Greene, Santos’un “adaletsiz bir şekilde yargılandığını” savunarak, Adalet Bakanlığı’na af talebi mektubu göndermişti.

Greene, Trump’ın kararını “Büyük bir adalet zaferi” olarak nitelendirirken, “Santos’a yapılan muamele bir işkenceydi, hücre hapsi insanlık dışıdır” dedi.

Trump: Santos yalan söyledi ama benim yanımdaydı

Trump, daha önce Newsmax’e verdiği röportajda Santos için “Yalan söyledi, hem de çok. Ama yüzde 100 Trump yanlısıydı” ifadelerini kullanmıştı.

Cuma gecesi yaptığı paylaşımda ise Trump, Santos’u Demokrat Senatör Richard Blumenthal ile karşılaştırarak, “Blumenthal Vietnam’da savaşmadığı halde savaşmış gibi anlattı. Bu, Santos’un yaptığından çok daha kötü” dedi.

Mağdurlardan sert tepki: Bu bir tokat gibi

Santos’un dolandırdığı kişilerden biri olan Richard Osthoff, tepkisini Daily Mail’e verdiği açıklamayla dile getirdi.

New Jerseyli engelli bir deniz piyadesi gazisi olan Osthoff, Santos’un ölen hizmet köpeği için açılan yardım kampanyasındaki bağışları zimmetine geçirdiğini hatırlatarak, “Başkan adeta mideme yumruk attı. Bu af, bir gazinin yüzüne atılan tokat gibi. Santos böyle bir ayrıcalığı hak etmedi” dedi.

Affın siyasi yankıları

Trump’ın affı, 2024 seçimlerinden bu yana artan “siyasi sadakat karşılığı af” eleştirilerini yeniden gündeme getirdi. Beyaz Saray kaynakları, Trump’ın kararının Santos’un geçtiğimiz hafta Long Island’da yerel bir gazetede yayımlanan mektubundan sonra hız kazandığını belirtti. Mektupta Santos, “hayatına yeniden başlamak için ikinci bir şans” istemişti.

Trump yönetimi, affın ardından “George Santos’a merhamet gösterilmesi, adaletin bir parçasıdır” açıklamasında bulundu. Ancak muhalefet, kararı “yolsuzlukla ödüllendirme” olarak niteledi.

