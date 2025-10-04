Trump: İsrail Gazze’de bombardımanı durdurmalı

Gazze’de yaklaşık iki yıldır süren savaşın sona ermesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı 20 maddelik plan, taraflardan yanıt buldu. Hamas, kalan tüm esirleri serbest bırakmaya ve Gazze’nin yönetimini teknokrat bir yapıya devretmeye hazır olduğunu açıkladı. Ancak örgüt, silahsızlanma gibi kritik başlıkların yeniden müzakere edilmesi gerektiğini vurguladı. Trump ise Hamas’ın açıklamasını “kalıcı barışa hazır olduklarının işareti” olarak değerlendirerek, İsrail’e “Gazze’deki bombardımanı hemen durdurun” çağrısı yaptı.

Hamas’ın yanıtı

Hamas, Trump’ın planındaki esir değişimi maddesini kabul ederek, 72 saat içinde hem hayatta olan hem de hayatını kaybeden esirlerin teslim edileceğini duyurdu. Ayrıca Gazze’nin yönetiminin bağımsız teknokratlara devrine de onay verdi. Ancak örgüt, silah bırakma şartını kabul etmedi.

Trump’tan teşekkür mesajı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hamas’ın verdiği yanıta göre kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail derhal bombardımanı durdurmalı ki esirler güvenli şekilde çıkarılabilsin” dedi.

ABD Başkanı ayrıca video mesajında, “Bu süreci buraya getirmemde bana yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum: Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğerleri. Bugün çok büyük bir gün. Her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın açıklamasına temkinli yaklaşarak planın “ilk aşamasını” uygulamaya hazır olduklarını söyledi. Netanyahu’nun ofisi, İsrail’in daha önce açıkladığı prensiplerden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Uluslararası yankılar

BM Genel Sekreteri António Guterres: “Bu tarihi fırsat mutlaka değerlendirilmeli.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Hamas’ın yanıtı kalıcı barış için atılmış önemli ve yapıcı bir adım.”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz: “Son iki yılda barış için en büyük şans.”

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid: “Trump’ın planı benzeri görülmemiş bir fırsat.”

