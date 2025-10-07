İngiltere’nin İsrail’e silah satışları 2025’te rekor kırdı

İngiliz Channel 4 televizyonunun hem İngiltere hem de İsrail kaynaklarından elde ettiği verilere göre, Londra yönetimi 2025 yılının ilk dokuz ayında İsrail’e yaklaşık 1 milyon sterlin (yaklaşık 56 milyon lira) değerinde silah sattı.

Bu rakam, son üç yıldaki yıllık ortalamaların iki katından fazla. Böylece İngiltere, İsrail’e silah satışında 2025 yılı itibarıyla tüm zamanların rekorunu kırmış oldu.

İngiltere’nin satışları en yüksek satış haziran ayında yapıldı

Verilere göre, satışların 400 bin sterlinlik (yaklaşık 22,5 milyon lira) kısmı yalnızca haziran ayında gerçekleşti. Bu ay, Ocak 2022’den bu yana en yüksek aylık satışın yapıldığı dönem olarak kayıtlara geçti.

310 bin sterlinlik (yaklaşık 17,5 milyon lira) silah satışıyla eylül ayı ikinci sırada yer aldı.

Ürünlerin çoğu, bomba, el bombası, torpido, füze ve mühimmat kategorilerinde sınıflandırıldı.

Ayrıca ağustos ayında yapılan 150 bin sterlinlik (yaklaşık 8,5 milyon lira) satışın 20 bin sterlini (yaklaşık 1,1 milyon lira) “mermi” kategorisinde gerçekleşti.

Hükümet: “Silah kontrol sistemimizi çok ciddiye alıyoruz”

İngiltere hükümeti, yapılan satışların Gazze’deki operasyonlarla doğrudan bağlantılı olmadığı yönünde açıklama yaptı:

“Biz, İsrail ordusuna Gazze veya Batı Şeria’daki operasyonlarda kullanılmak üzere bomba ve mühimmat satmıyoruz. Verilerde yer alan ürünler sivil amaçlı ya da İsrail tarafından kullanılmadan yeniden satılan ürünlerdir. Silah kontrol sistemimizi çok ciddiye alıyoruz ve askeri ihracatımızın Gazze’deki çatışmalarda kullanılmaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.”

İsrail’den sınırlı açıklama

İsrail tarafı ise vergi yasaları gereği ayrıntı veremeyeceklerini belirtti. Açıklamada, raporda geçen ürünlerin silah ya da mühimmat olmayabileceği vurgulandı.

Silah lisansları ve F-35 üretimi

İngiltere, geçtiğimiz yıl İsrail’e yönelik yaklaşık 30 silah ihracat lisansını askıya almıştı. Ancak Temmuz 2025 itibarıyla 347 aktif ihracat lisansının yürürlükte olduğu açıklandı. Hükümet, bu ürünlerin “savunma amaçlı” olduğunu savundu.

İngiltere ayrıca İsrail’in kullandığı F-35 savaş uçaklarının bazı parçalarını üretiyor. Londra yönetimi, bu üretimi durdurmama gerekçesi olarak parçaların “küresel F-35 havuzunun” bir parçası olarak üretilmesini ve doğrudan İsrail’e satılmamasını gösterdi.

