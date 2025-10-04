Zorunlu kış lastiği uygulaması artık 15 Kasım’da başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının artık 15 Kasım’da başlayıp 15 Nisan’da sona ereceğini duyurdu. “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 4 Ekim tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Uraloğlu, düzenlemenin kış koşullarına daha uygun bir takvim getirdiğini söyledi.

Kış lastiğinde uygulama süresi 5 aya çıkarıldı

Yeni tebliğle birlikte, 1 Aralık’ta başlayan ve 1 Nisan’da sona eren zorunlu kış lastiği dönemi iki hafta öne çekildi. Bakan Uraloğlu, “Zorunlu kış lastiği uygulama tarihlerini değiştirdik. Mevsimsel şartlar gereği artık 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Böylece uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık” dedi.

Tüm yolcu ve yük taşıyan araçlar için zorunlu

Bakan Uraloğlu, uygulamanın şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacağını, özel araç sahiplerine de kış lastiği takmaları yönünde güçlü bir tavsiyede bulundu. “Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırıyor, kazaları önlemede hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Valilikler tarihleri uzatabilecek

İl sınırları içindeki uygulamanın Valiliklerin yetkisinde olduğunu hatırlatan Uraloğlu, “Valilikler, Bakanlığımızın belirlediği tarih aralığında öncesinde veya sonrasında birer ay uzatma kararı alabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor” dedi. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira para cezası uygulanacağı belirtildi.

Araçlarda zincir ve donanım uyarısı

Bakan Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçlarda tüm dingil lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerde ise tüm lastiklerin kış lastiği olması gerektiğini belirtti. Yalnızca buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de bu kapsamda geçerli sayıldığını söyledi.

Uraloğlu, “Araçta zincir bulundurmak veya kullanmak kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ancak araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların mutlaka bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahat etmeyi ihmal etmeyelim” diye konuştu.

