Herkes öldü diyordu! Trump ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuna ilişkin söylentiler, İşçi Bayramı tatili boyunca sosyal medyanın en çok konuşulan gündem maddesi oldu. Elindeki belirgin morluk ve birkaç gün boyunca kamuoyuna çıkmaması, “Trump öldü” ve “Trump nerede?” etiketlerinin X platformunda trend olmasına neden oldu. Ancak Başkan Trump, hafta sonu golf kulübünde görüntülenerek iddialara noktayı koydu.

Sosyal medyada “Trump öldü” etiketi

29 Ağustos’ta başlayan tartışmalar, Trump’ın boş geçen resmi programı ve kamuoyu karşısına çıkmamasıyla alevlendi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in “Her türlü senaryoya hazırız” sözleri de spekülasyonları artırdı.

Trump golf kulübünde ortaya çıktı

Söylentilerin ardından Trump, cumartesi günü Virginia’daki Trump National Golf Club’ta görüntülendi. Beyaz Saray basın havuzu, başkanın birkaç saat boyunca golf oynadıktan sonra dönüşünü kayda geçti. Pazartesi günü de yeniden kulübe giden Trump, yaklaşık beş buçuk saat sahada kaldı.

Oğlu Eric Trump’tan sert tepki

Trump’ın ikinci oğlu Eric Trump, sosyal medyada babasının “Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim” sözlerini alıntılayarak, “Radikal solun bu kadar hasta ve çarpık olması inanılmaz” ifadeleriyle iddialara sert çıktı.

Elindeki morluk dikkat çekmişti

Başkan’ın elindeki morluk daha önce de gündem olmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, morluğun sık el sıkışmadan kaynaklandığını belirtmişti. Temmuz ayında Beyaz Saray doktoru Sean Barbarella da yayımladığı notta, morluğun aspirin kullanımıyla ilişkili “yumuşak doku tahrişi” olduğunu açıkladı.

Kronik venöz yetmezlik teşhisi

Trump, temmuz ayında ayak bileklerinde görülen şişlik sonrası “kronik venöz yetmezlik” tanısı aldı. Doktoru, bu durumun özellikle 70 yaş üstünde yaygın görüldüğünü, başkanın genel sağlık durumunun ise “mükemmel” olduğunu vurguladı.

