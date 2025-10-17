Ergin Ataman, Anadolu Efes’e acımadı

Anadolu Efes, Panathinaikos ile başa çıkamadı

Basketbol EuroLeague’de ilk dört maçında iki galibiyet, iki yenilgi alan Anadolu Efes, eski Başantrenörü Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’u konuk etti. Konuk Yunan temsilcisi ilk çeyreği deplasmanda 22-21 önde tamamlarken devreye de 43-42 üstün girdi. Temsilcimiz 30 dakika sonunda ise rakibi karşısında 69-52 geriye düştü. Anadolu Efes karşılaşmadan da 95-81 mağlup ayrıldı. Panathinaikos’ta Türk oyunculardan Ömer Yurtseven 15, Cedi Osman 29 sayı kaydetti. Anadolu Efes, EuroLeague’de bir sonraki maçını 24 Ekim’de bir başka temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile iç sahada oynayacak.. Anadolu Efes, EuroLeague’de bir sonraki maçını 24 Ekim’de bir başka temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile iç sahada oynayacak.

81-95

ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Miguel Angel Perez (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (İngiltere)

1. PERİYOT: 21-22

2. PERİYOT: 21-21 (42-43)

3. PERİYOT: 10-26 (52-69)

4. PERİYOT: 29-26

ANADOLU EFES: Shane Larkin 18, Jordan Loyd 13, Nick Weiler Babb 5, Georgios Papaginannis 4, Isaia Cordinier 5, Roland Smits 7, PJ Dozier 15, Cole Swider 3, Ercan Osmani 4, Kai Jones 4, Rodrigue Beaubois 3

PANATHİNAİKOS: TJ Shorts 7, Panagiotis Kalaitzakis 3, Cedi Osman 29, Richaun Holmes 10, Kostas Sloukas 7, Nikolaos Rogkavopoulos, Jerian Grant 11, Kendrick Nunn 4, Juancho Hernangomez 9, Konstantinos Mitoglou, Ömer Yurtseven 15