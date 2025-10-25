FutbolSporTürkiye

Kocaelispor seriye bağladı

Trendyol Süper Lig'de ilk 7 haftada kazanamayan Kocaelispor, Alanyaspor'u Tayfur Bingöl ve Serdar Dursun'un golleriyle yenerek 3'te 3 yaptı

Trendyol Süper Lig'de ilk 7 haftada kazanamayan Kocaelispor, Alanyaspor'u Tayfur Bingöl'ün harika golüyle yenerek 3'te 3 yaptı
Kocaelispor’dan art arda galibiyetler

Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra geri döndüğü Trendyol Süper Lig’e ısınmaya başladı. Ligin ilk 7 haftasında 5 yenilgi, 2 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, Alanyaspor’u 2-0 yenerek art arda 3. galibiyetini elde etti. Kocaelispor’a galibiyeti getiren isimlerden biri eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl oldu. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 62. dakikada Serdar Dursun ve savunmadan seken topu nefis bir röveşatayla ağlara gönderdi. Tayfur Bingöl, Kocaelispor formasıyla 8 maçta 4 gole ulaştı. 88’de Beşiktaş’tan kiralık Can Keleş’in asistinde Serdar Dursun kafayla skoru belirledi. Bu sonuçla Kocaelispor, 11 puana ulaştı. Alanyaspor ise ligde 3. yenilgisini alarak 13 puanda kaldı.

2-0
KOCAELİSPOR-ALANYASPOR
STAT: TURKA Kocaeli Stadyumu
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Salih Burak Demirel, Bülent Birincioğlu (VAR)
GOLLER: Tayfur Bingöl (Dk. 62), Serdar Dursun (Dk. 88)
SARI KART: Yok
KOCAELİSPOR: Jovanovic – Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel – Keita (Dk. 90+2 Samet Yalçın), Linetty –  Agyei, Nonge Boende (Dk. 57 Can Keleş), Tayfur Bingöl (Dk. 86 Show) – Serdar Dursun (Dk. 90+2 Muharrem Cihan)
ALANYASPOR: Ertuğrul – Viana (Dk. 81 Fatih Aksoy), Lima, Ümit – Ruan, Makouta (Dk. 81 İzzet Çelik), Janvier, Yusuf – Ianis Hagi (Dk. 81 Hadergjonaj), Hwang (Dk. 60 Hwang) – Ogundu (Dk. 74 İbrahim Kaya)

 

