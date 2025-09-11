Trump’tan Charlie Kirk’e için “Özgürlük Madalyası” açıklaması

ABD, 11 Eylül 2001’de yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının 24’üncü yıldönümünde yas tuttu. Donald Trump ve eşi Melania Trump, saldırılarda Pentagon’da yaşamını yitiren 184 kişi için düzenlenen anma törenine katıldı. Törende konuşan Trump, öldürülmesinin üzerinden bir gün geçen genç muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’e “Özgürlük Madalyası” verileceğini açıkladı.

Trump: Charlie Kirk’e özgürlük madalyası vereceğim

Trump, Pentagon’daki törende yaptığı konuşmada, “Yakında Charlie Kirk’e, ölümünün ardından, Başkanlık Özgürlük Madalyası vereceğim” dedi. Tören, saldırılarda hayatını kaybeden 184 asker ve sivilin anısına düzenlendi.

ABD’de siyasi kutuplaşma gölgesinde anma

Anma töreni, hem Washington, D.C.’de hem de ülke genelinde keskinleşen siyasi kutuplaşmanın gölgesinde gerçekleşti. New York’ta eski vali Andrew Cuomo, mevcut belediye başkanı Eric Adams ve sosyalist Demokrat aday Zohran Mamdani arasındaki çekişmeli belediye başkanlığı yarışı sürerken, Trump’ın Mamdani’yi “komünist bir çılgın” olarak nitelemesi tartışma yarattı.

Saldırılara ilişkin anma programı

New York’ta sabah 08.46’da, World Trade Center’ın Kuzey Kulesi’ne çarpan uçağın saatiyle aynı anda şehir genelinde saygı duruşu yapılacak. Kentteki ibadethaneler çanlarını çalacak, kurban yakınları isimleri tek tek okuyacak.

11 Eylül saldırılarının bilançosu

Toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti; ölenler arasında dört kaçırılan uçağın yolcu ve mürettebatı, kulelerdeki siviller, itfaiyeciler ile Pentagon personeli bulunuyor. Saldırılarda ölen 19 El Kaide üyesi bu sayıya dahil edilmiyor.

