Şükrü Sözen ve kardeşi rüşvet soruşturmasında tutuklandı

Antalya’da Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Haklarında “rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları bulunan Sözen kardeşler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Ilıca Cezaevi’ne gönderildi.

Otel inşaatında baskı ve tehdit iddiaları

Soruşturma dosyasında, Manavgat’ta yapımı süren bir otele ilişkin iddialar dikkat çekti. Dosyaya göre, Şükrü Sözen’in projede yer alan ortaklardan S.Ç’yi istememesi üzerine Fatih Sözen’in devreye girerek hisselerin devri için baskı yaptığı öne sürüldü. Belediyenin otele para cezaları kestiği, yıkım kararı aldığı ve kepçe göndererek işletmeyi zor durumda bıraktığı da iddialar arasında yer aldı. Tanık beyanlarında, bu süreçte arsa sahipleri ve ortakların baskı nedeniyle hisselerini satmak zorunda kaldıkları ifade edildi.

“Rüşvet vermeyen otellere ceza” iddiası

Dosyada ayrıca, Şükrü Sözen döneminde oteli bulunan A.C.’nin, imara aykırılıklar nedeniyle ceza almamak için Fatih Sözen’e rüşvet verdiği, bu nedenle herhangi bir işlem yapılmadığı ileri sürüldü. Ancak Niyazi Nefi Kara’nın belediye başkanlığı döneminde yeniden rüşvet istendiği, verilmemesi üzerine otelin yüklü para cezasıyla karşı karşıya kaldığı iddiası da dosyada yer aldı.

Tutuklu sayısı beşe yükseldi

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.B., Ö.E. ve A.U. da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı beşe yükseldi.

