Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’na 12 ay hapis cezası

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu hakkındaki davada karar çıktı. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi, Tengioğlu’nu “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit kasten yaralama” suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine hükmetti.

Özgür Özel’e saldırıcı hakkında mahkemeden karar

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu raporunda Özgür Özel’in yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebileceği belirtildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Son sözünde pişman olduğunu söyleyen Tengioğlu’na mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

İddianameden ayrıntılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, sanığın 4 Mayıs sabahı AKM önünde yaklaşık üç saat beklediği ve tören sonrası Özgür Özel’e tokat atarak yaralama eylemini gerçekleştirdiği kaydedildi. Yapılan incelemelerde, Tengioğlu’nun herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığı tespit edildi.

Duruşmada söz alan Özel’in avukatı Sedat Aslantaş, saldırının kamu barışını tehdit ettiğini belirterek üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Mahkeme ise 12 aylık hapis cezası ile yetinerek sanığın tahliyesine karar verdi.

