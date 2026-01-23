Bayrampaşa’da yolsuzluk soruşturması

İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla başlattığı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında toplam 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari olarak aranan bir şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturmada gözaltı sayısı 13’e yükseldi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında, görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kardeşi Ayhan Mutlu ile birlikte Zabıta Müdürü Dilber Sarıtaş, Safa Balta, Deniz Topçuoğlu, Mehmet Ali Şahin, Ahmet Tufan, Yusuf Gürkan Kanek, Mehmet Yeğen, Halil İbrahim Yeğen, Yavuz Yeğen, Süleyman Demir ve İmdat Kaygın yer aldı.

Bu isimler arasından 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Yeni ifadeler ve dijital delillerle gözaltı kararı çıktı

Soruşturma kapsamında müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucunda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Operasyonda ilk etapta 12 kişi gözaltına alınmış, sonrasında aranan bir şüphelinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13’e yükselmişti.

Soruşturmada gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri emniyette devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturmanın, “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddiaları üzerinden sürdüğü belirtildi.

Yavuz Yeğen kimdir?

Yavuz Yeğen, Anpa Gross’un sahibi. Ağrı kökenli bir aileden geliyor. Kardeşleriyle birlikte perakende sektöründe çalışıyor ve Anpa Gross’un büyüme sürecinde şirketin farklı şehirlerde genişlemesinde öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor.

