Trump: Venezuela operasyonunu televizyon dizisi izler gibi izledim

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da gece boyunca yaşanan patlamaların ardından yaptığı açıklamada, ülkeye yönelik geniş çaplı bir askerî operasyon düzenlendiğini ve operasyonu anbean takip ettiğini söyledi. Trump, operasyon sonucunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşiyle birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını ileri sürdü.

Trump: Operasyonu canlı izledim

Trump, sanal medya hesabından ve ardından yaptığı açıklamalarda, “ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenledi. Bu operasyonu kelimenin tam anlamıyla bir televizyon dizisi izler gibi canlı izledim.” ifadelerini kullandı. Operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirildiğini savunan Trump, bunun dünyada başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir manevra olduğunu öne sürdü.

Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığı iddiası

ABD Başkanı, açıklamasında Nicolas Maduro’nun eşiyle birlikte yakalandığını ve Venezuela dışına çıkarıldığını belirterek, ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını söyledi. Trump, TSİ 19.00’da Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceğini de duyurdu.

“Yaralılar var, can kaybı yok”

Operasyon sırasında bazı yaralanmalar yaşandığını ifade eden Trump, “Birkaç yaralımız var ama can kaybı yok.” dedi. Trump ayrıca, Maduro destekçilerini “kötü bir gelecek” beklediğini iddia ederek, Venezuela petrolüyle ilgili de yeni adımlar atılacağını savundu.

Venezuela’da olağanüstü hal

Öte yandan Venezuela hükümeti, başkent Karakas’ta art arda yaşanan patlamalardan ABD’yi sorumlu tutmuş, ülke genelinde “dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum” ilan edildiğini açıklamıştı. Patlamaların ardından bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı ve askerî tesislerin hedef alındığı bildirilmişti.

