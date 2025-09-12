Charlie Kirk suikastında yeni gelişme! Kilit şüpheli: Skye Valadez

Donald Trump’ın yakın müttefiki ve aşırı sağ görüşleriyle bilinen Charlie Kirk’ün çarşamba günü Utah Valley University kampüsünde yaptığı konuşma sırasında vurularak öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturma genişliyor. FBI, eski bir Hava Kuvvetleri personeli olan ve ruh sağlığı sorunları nedeniyle ordudan ihraç edildiği bildirilen 25 yaşındaki Skye Valadez’i kilit şüpheli olarak tanımladığını açıkladı. Valadez’in üniversitenin eski öğrencisi olduğu ve kampüsteki Spectrum Queer Student Alliance adlı topluluğun üyesi olduğu belirtildi.

Görüntüler Skye Valadez’e mi ait?

Olayın ardından sosyal medyada, Valadez’e ait olduğu öne sürülen bir SoundCloud hesabında “Charlie Kirk Dead at 31” adlı bir şarkının Ağustos 2025’te yüklendiği iddia edildi. Kullanıcılar, hesabın konum bilgisinin önce Ogden (Utah) olarak göründüğünü, saldırının ardından ise “leave me alone” (beni rahat bırakın) olarak değiştirildiğini ileri sürdü. Ayrıca Valadez’e ait olduğu söylenen bir Facebook hesabında “Leave me alone” yazılı gizemli bir paylaşım yapıldığı iddia edildi.

Yetkililerden uyarı: Kanıt yok

Ancak yetkililer, bu iddiaların doğrulanmadığını vurguluyor. Şu ana kadar Valadez’in saldırıyla bağlantısını kanıtlayan herhangi bir delil bulunmadı ve Valadez ya da yakın çevresi kamuoyuna açıklama yapmadı. Utah Valisi Spencer Cox, düzenlediği basın toplantısında sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, “Rus ya da Çin kaynaklı botların yanlış bilgi yaymaya çalıştığına dair işaretler var” dedi.

Soruşturma sürüyor

FBI, zanlının yaklaşık 200 metre uzaktaki bir binanın çatısından ateş ettiğini değerlendiriyor. Kurum, olayda kullanılan Bolt-action rifle’ın bulunduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, şüphelinin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 100 bin dolar ödül koydu. Utah eyalet yetkilileri, şu ana kadar 7 binden fazla ihbar ve ipucu toplandığını duyurdu.

