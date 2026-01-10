Trump’tan İran’a sert mesaj: Müdahaleye hazırız

İran’da yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve artan hayat pahalılığıyla başlayan protestolar ülke geneline yayılırken, Washington’dan tansiyonu yükselten açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, “İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın. Müdahaleye hazırız” ifadelerini kullandı.

Trump: Çok yakından izliyoruz

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda İran’daki protestolara dikkat çekerek, ABD’nin olası bir müdahaleye hazır olduğunu vurguladı. Önceki gün Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında da benzer bir mesaj veren Trump, “Eğer İran’da insanlar öldürülmeye başlanırsa müdahale ederiz. Çok sert vururuz” demiş, bunun asker gönderme anlamına gelmeyebileceğini, ekonomik ya da askeri baskı seçeneklerinin masada olduğunu ifade etmişti.

ABD Başkanı, İran’la ilgili bir soruya verdiği yanıtta ise “İran’ın başı büyük dertte. Halk bazı şehirlerde kontrolü ele geçiriyor gibi görünüyor. Birkaç hafta önce kimse bunun mümkün olacağını düşünmezdi” sözleriyle protestoların boyutuna dikkat çekti.

Hamaney’den Trump’a sert yanıt

İran lideri Ali Hamaney ise Trump’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında, bazı grupların gösteriler sırasında kamu mallarına zarar verdiğini savunan Hamaney, bunun “başka bir ülkenin başkanını memnun etmek için” yapıldığını öne sürdü. Hamaney, Trump’a hitaben, “Yapabiliyorsa kendi ülkesini yönetsin” ifadelerini kullandı.

Hamaney’in konuşmasının yayımlandığı anlarda kalabalığın “Amerika’ya ölüm” sloganları attığı bildirildi.

Protestolar ülke geneline yayıldı

İran’da protestolar, 28 Aralık 2025’te Tahran Büyük Çarşı’da esnafın başlattığı eylemlerle başladı. Kısa sürede başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente yayılan gösteriler, ülke genelinde ciddi bir huzursuzluğa yol açtı. Göstericiler, ekonomik sıkıntıların yanı sıra yönetimi de hedef alan sloganlar atarken, güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri dikkat çekti.

Resmi makamlar ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yapmazken, insan hakları örgütleri çok sayıda can kaybı ve gözaltı yaşandığını duyurdu. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), protestoların 13. gününde yayımladığı raporda, 15’i güvenlik görevlisi olmak üzere en az 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bini aşkın kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD-İran hattında gerilim tırmanıyor

Trump yönetiminin İran’a yönelik sert söylemleri, iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırırken, Washington’un protestolar karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İran yönetimi ise ABD’nin açıklamalarını “iç işlerine müdahale” olarak nitelendirerek reddediyor.

Protestoların seyrine ve taraflardan gelecek yeni açıklamalara göre, önümüzdeki günlerde ABD-İran hattındaki gerilimin daha da artabileceği değerlendiriliyor.

