Vedat Muriqi’ten Fenerbahçe’ye selam

Vedat Muriqi, 14 gole ulaştı

İspanya Ligi’nde alt sıralardan kurtulmak isteyen Mallorca, Athletic Bilbao’yu 3-2 yenerek çok kritik bir galibiyet aldı.

Kırmızı-siyahlıları, 3 puana tek başına taşıyan isim ise Vedat Muriqi oldu.

31 yaşındaki forvet oyuncusu 5, 42 ve penaltıdan 69. dakikalarda attığı gollerle hat-tirck yaptı.

Mücadelede 8. dakikada Unai Gomez ve 45’te Nico Williams ile iki gol bulan konuk Athletic Bilbao’da 70’te Gorka Guruzeta ve 71’de Unai Gomez kırmızı kart gördü.

Bu sezon ligde 14 gole ulaşan Kosovalı forvet, Youssef En Nesyri’nin ayrılması durumunda eski takımı Fenerbahçe‘ye dönmeye yakın.,

Muriqi, sarı-lacivertlilerde 2019-20 sezonunda 36 maçta 17 gol, 6 asistle oynamasının ardından İtalya’nın Lazio takımına transfer olmuştu.

