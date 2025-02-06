Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları”na göre, Türkiye’nin nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 olarak kaydedildi.

2023 yılı sonunda 85 milyon 372 bin 377 olan ülke nüfusu, 2024’te artış gösterdi. Cinsiyet oranlarına göre, erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi ile toplam nüfusun yüzde 50,02’sini, kadın nüfus ise 42 milyon 811 bin 834 kişi ile yüzde 49,98’ini oluşturdu.

Nüfus artış hızı son yılların en yüksek seviyesinde

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, 2023’te binde 1,1 iken 2024’te binde 3,4 seviyesine çıktı. Bu artış, son yılların en yüksek oranlarından biri olarak dikkat çekti.

Şehirleşme oranı da artmaya devam ediyor. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 2023’te yüzde 93 iken 2024’te yüzde 93,4 olarak kaydedildi. Buna karşılık belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7’den yüzde 6,6’ya geriledi.

Yabancı nüfus azaldı

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi olarak kaydedildi. Bu nüfusun yüzde 48,3’ü erkeklerden, yüzde 51,7’si kadınlardan oluştu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında;

Geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler,

Uluslararası koruma kimlik belgesi bulunanlar,

Mavi kart sahibi kişiler değerlendirmeye alındı.

Ancak kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet izniyle gelenler ile geçici koruma statüsündeki Suriyeliler bu istatistiklere dahil edilmedi.

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