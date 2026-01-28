Romanya’da PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs TIR’la çarpıştı: 7 ölü

UEFA Avrupa Ligi’nde PAOK ile Olimpik Lyon arasında oynanacak karşılaşma öncesi büyük bir facia yaşandı. Takımlarını desteklemek için Fransa’ya gitmek üzere yola çıkan Yunan taraftarları taşıyan minibüs, Romanya’da karşı yönden gelen bir TIR’la çarpıştı. Kazada araçta bulunan 10 kişiden 7’si yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Romanya’da korkunç kaza

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin aktardığı bilgilere göre kaza, Romanya’nın Lugojelul kenti yakınlarında DN6–E70 otoyolunda meydana geldi. PAOK taraftarlarını taşıyan minibüsün sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen TIR’la çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle aracın hurdaya döndüğü belirtildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, minibüsteki 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yunanistan Başbakanı’ndan açıklama

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kazayla ilgili yaptığı açıklamada büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Miçotakis, Yunan hükümeti ve itfaiye ekiplerinin Romanya’daki yerel makamlarla iş birliği içinde olduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve PAOK camiasına başsağlığı diledi.

Meydana gelen feci kazanın, yoldan geçen başka bir aracın iç güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Görüntülerde çarpışmanın şiddeti ve minibüsün aldığı ağır hasar dikkat çekti.

PAOK taraftarları Lyon yolculuğunu iptal ediyor

Kazanın ardından yüzlerce PAOK taraftarı Lyon deplasmanına gitmekten vazgeçti. Yolda olan birçok taraftarın geri döndüğü, taraftar derneklerinin ise planlanan seyahatleri iptal ettiği bildirildi. Bu kararın, UEFA’nın karşılaşmayı ertelemeyi reddetmesinin ardından alındığı aktarıldı.

Lyon’da oynanacak maçta PAOK tribünlerinin boş kalması ya da çok az sayıda taraftarın yer alması bekleniyor. Selanik’teki Toumba Stadı’nda yer alan Gate 4’ün ise anma törenleri için açık tutulacağı bildirildi.

