Küba: DNA Sonuçlarına Göre Tainolar Hala Yaşıyor

Küçük bir Kübalı grubu ve bir avuç tarihçi, Taino Kızılderililerinin tamamen yok edilmediğinden her zaman şüpheleniyordu. Bir DNA analizine göre Tainolar hala yaşıyor.

Diego Velázquez 1510’da Baracoa’ya ayak bastığında ve Küba’da kolonileşme başladığında, tahminen 112 bin yerli insan, çoğunlukla ülkenin doğu kesiminde yaşıyordu.

Katliamlar, ithal hastalıklar, kölelik ve Avrupa işgalinin diğer acımasız sonuçları Taíno’yu yok etti.

Bartolomé de Las Casas’ın “Kara Efsane” adlı kitabında Batı Hint Adaları’nın yıkımını anlattığına göre, İspanyol sömürgeciler tarafından yok edildiler. Okul kitaplarının söylediği buydu ve yakın zamana kadar birçok tarihçi buna inanıyordu.

Çünkü kolonizasyonun başlamasından sadece 60 yıl sonra, çoğu kadın olan sadece 3 bin yerli insan kalmıştı. Kübalı tarihçi ve antropolog Manuel Rivero de la Calle, 1960’larda bu kadınların esas olarak erkek İspanyol sömürgecilerle melezlendiğini öne sürdü.

Tainolar Hayatta

Bununla birlikte, görünüşe göre bir grup yerli insan, doğu Küba’nın erişilemeyen tepelik orman alanları olan palenklerde hayatta kaldı.

Küba Tıbbi Genetik Enstitüsü yöneticisi Beatriz Marcheco’nun araştırması bunu gösterdi. O ve ekibi, Küba popülasyonundaki yerli genetik materyalin oranını belirlemek için bir DNA analizi gerçekleştirdi.

Sonuçlar şaşırtıcıydı: Yerli genlerin yüzdesi ulusal olarak yüzde sekiz ve yüzde 71 Avrupalıydı. Bu beklenenden çok daha yüksekti.

Ve adanın doğu bölgelerindeki Oriente’de, genetik testler yaklaşık yüzde 20 yerli DNA ortaya çıkardı ve genetik bilginin yalnızca yüzde 45,7’si Avrupa soyundan geldi (yüzde 25,4 Afrika’dan ve yüzde 8,6 Asya soyundan geldi).

Bu da Küba yerlilerinin soyunun tükenmediğini kanıtlıyor.

Araştırmanın geniş sonuçları önümüzdeki dönemde açıklanacak.

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