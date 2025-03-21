Ergenekon Ve Bahar Bayramı

Ergenekon Destanı Türk Milletinin Yeniden Doğuşunun Simgesidir

Ergenekon, Türk tarihinin en önemli efsanelerinden biri olarak her yıl 21 Mart’ta hatırlanıyor. Ergenekon destanı, Türk milletinin zorluklar karşısında nasıl birlik olup yeniden ayağa kalktığını anlatan bir sembol olarak kabul ediliyor.

21 Mart yalnızca baharın gelişi değil, aynı zamanda Ergenekon’dan çıkışı, yani Türk milletinin yeniden özgürleşmesini temsil ediyor. Efsaneye göre, dört yüz yıl boyunca bir dağın içinde mahsur kalan Türk boyları, sonunda demir dağı eriterek Ergenekon’dan çıkmayı başarmıştı. Bu olay, hem fiziksel bir kurtuluşun hem de kültürel bir uyanışın simgesi haline geldi.

Türk dünyasında Ergenekon, sadece bir mit değil, aynı zamanda kimlik, direnç ve dayanışma duygularının vücut bulduğu bir anlatıdır. Bugün Türkiye’de ve Türk coğrafyasında birçok farklı etkinlikle anılan Ergenekon günü, Nevruz ile birlikte Türk milletinin yeniden doğuşunu ve baharın gelişini kutlamaktadır.

Bu günün anlamı her geçen yıl daha fazla önem kazanıyor. Özellikle genç kuşaklara bu destanın anlatılması, tarih bilincinin korunması ve milli hafızanın canlı tutulması açısından büyük önem taşıyor. Türk milleti için Ergenekon, tarihten aldığı güçle geleceğe yürüyüşün adıdır.