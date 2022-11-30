Çin: Yerli Uçak C919 İçin Üretim Lisansı Alındı

Çin yerli uçağı C919 için üretim lisansı aldı. Çin’in ilk yerli üretim yolcu uçağı “C919″un, ulusal sivil havacılık otoritesinden üretim lisansını aldığı kaydedildi.

Çin resmi yayın organı Xinhua’da yer alan habere göre Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), ülkenin ilk yerli uçağı C919 için üretim lisansını verdi. Seri üretimine başlanacak uçağı devlete ait Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) geliştirdi. Test uçuşları başarıyla tamamlanan uçağın tip lisansı da 30 eylülde alınmıştı.

“Boeing 737” ve “Airbus 320” muadili olarak tasarlanan tek koridorlu yolcu uçaklarının ilk teslimatının aralıkta China Eastern Havayollarına yapılması planlanıyor.

Çin yerli uçak modeli C919’un China Eastern’e tanesi 99 milyon dolardan satıldığı öğrenildi. Şirket C919 uçakları iç hat uçuşlarda kullanacak.

2008’de geliştirilmeye başlanan C919, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflese de jet motoru ve kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketleri tarafından üretildiğinden bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

Geçen ay yayınlanan bir rapora göre, Jefferies’teki analistler COMAC’ın 2030 yılına kadar yılda yaklaşık 25 uçak üretmesini bekliyor.

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