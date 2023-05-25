Alman ekonomisi kış aylarında resesyona girdi. Hâlâ yüksek olan enflasyon, tüketici harcamalarını baskılıyor ve ekonomik üretimi yavaşlatıyor. Almanya ekonomisi ilk çeyrekte küçüldü. / Flaş: Almanya Resesyona Girdi

Federal İstatistik Ofisi, Nisan sonundaki ilk tahminini bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,0’dan eksi yüzde 0,3’e revize etti.

Federal İstatistik Ofisi Başkanı Ruth Brand, “GSYİH 2022’nin sonunda kırmızıya düştükten sonra, Alman ekonomisi arka arkaya iki negatif çeyrek kaydetti” açıklamasını yaptı.

Büyümede art arda iki çeyrek yavaşlama varsa, ortak tanıma göre bir ekonomi durgunluk içinde olarak yani “resesyon” olarak tanımlanıyor.

Ancak bu, yılın bir bütün olarak olumsuz olacağı anlamına gelmiyor. Yine de uzmanlara göre, Avrupa’nın en büyük ekonomisine ilişkin beklentiler bir bütün olarak yıl boyunca baskı altında.

Uluslararası Para Fonu, ekonomik büyümenin muhtemelen sıfır çizgisi etrafında dolaşacağını varsayıyor.

Almanya’da Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre hala yüzde 7,2 olan yüksek enflasyon oranı muhtemelen belirleyici faktör olacak.

Commerzbank’ın başkanı Jörg Krämer, “Enerji fiyatlarındaki büyük artış kış aylarında bedelini ödedi. Ne yazık ki, görünürde temel bir iyileşme yok çünkü ifo iş ortamında dünkü düşüşün ardından, imalat sektöründeki tüm önemli öncü göstergeler artık düşüyor” dedi.

Bu yılın ilk üç ayında özellikle özel tüketici harcamaları yüzde 1,2 düştü ve yüksek enflasyon tüketicilerin satın alma gücünü azalttı.

Edinilen bilgiye göre, hane halkı yiyecek-içecek, giyim, ayakkabı ve mobilya harcamalarında bir önceki çeyreğe göre daha az harcama yaptı.

Deka-Bank’tan Andreas Scheuerle, “Muazzam enflasyonun yükü altında, Alman tüketiciler dizlerinin üzerine çöktü ve tüm ekonomiyi yanlarına aldı” dedi.

Devlet tüketici harcamaları da bir önceki çeyreğe göre neredeyse yüzde beş düştü.

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