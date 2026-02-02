Trevi Çeşmesi’nde biletli dönem başladı

İtalya’nın başkenti Roma’nın en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından Trevi Çeşmesi, bugünden itibaren ücretli ziyaret uygulamasına geçti. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri’nin 19 Aralık 2025’te duyurduğu biletli giriş sistemi, bugün itibarıyla resmen hayata geçirildi.

Trevi Çeşmesi’nde giriş ücretinin uygulanacağı saatler

Yeni düzenlemeye göre Trevi Çeşmesi’ni yakından görmek ve büyük havuzunun önünden geçmek isteyen ziyaretçiler, hafta içi günlerde 11.30–22.00, hafta sonlarında ise 09.00–22.00 saatleri arasında 2 avro giriş ücreti ödeyecek. Saat 22.00’den sabaha kadar olan zaman diliminde ise tarihi yapı ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kimler muaf tutulacak?

Uygulama kapsamında Roma’da yaşayanlar ve resmi ikamet adresi Roma olanlar, engelli bireyler, 6 yaşından küçük çocuklar ile rehberli turlarla gelen ziyaretçiler giriş ücretinden muaf tutulacak.

“Yıllık 6 milyon avro gelir bekleniyor”

Roma Belediyesi Turizm İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Alessandro Onorato, basına yaptığı açıklamada,

“Bu önemli anıtın basamaklarından aşağı inmek için 2 avroluk bilet gerekecek. Bu şehirde yaşayanlar için ücretsiz. Tahminlere göre yıllık 6 milyon avro olması beklenen bu bilet ücretleri, birçok güzel şeye imkan sağlayacak” dedi.

Onorato, belirlenen ücretin düşük olduğuna dikkat çekerek, “Bu çeşme New York’ta olsa 2 avro değil, 100 ABD doları isterlerdi” ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve bakım hedefleniyor

Yeni bilet uygulamasının istihdam yaratmasının yanı sıra, Trevi Çeşmesi’nin bakımına katkı sağlaması ve yankesicilik ile hırsızlık gibi olayların önlenmesi hedefleniyor. Roma Belediyesi Kültürden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Massimiliano Smeriglio ise, “Trevi Çeşmesi için ilk saatlerde üç bin adet ön satış yapıldı bile” açıklamasında bulundu.

