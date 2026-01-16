ABD’nin gözü İzlanda’da: 52. eyalet olacak
ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni İzlanda büyükelçisi Billy Long'un şakası diplomat krize ve endişeye neden oldu
İzlanda ve Norveç’te ABD tedirginliği
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı topraklarına katma kararlılığı Danimarka’yı tedirgin ederken kriz Norveç ve İzlanda‘ya da sıçradı.
ABD şimdi de İzlanda’ya göz dikti: “52. eyalet” şakası:
Trump’ın yeni büyükelçisi Billy Long, dün gece Kongre üyelerine ada ülkesinin 52. eyalet olacağını ve kendisinin de vali olarak gideceğini “şaka olarak” söylemiş.
Ülkedeki yaklaşık 1.000 kişi Dışişleri Bakanı Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir’e Long’un atanmasını reddetmesi çağrısını içeren dilekçe topladı.
Dışişleri Bakanlığı, Reykjavík’teki ABD Büyükelçiliği ile temasa geçerek, potansiyel ABD büyükelçisine atfedilen açıklamalar hakkında açıklama talep etti.
Norveç muhalefeti ise Trump’ın Grönland planlarının Norveç’in Svalbard’ı kaybetmesine yol açabileceğinden endişe ediyor.
ABD’nin de Svalbard’ı isteyebileceğinden veya Rusya’nın ABD’nin izinden gidebileceğinden korkuyorlar.
SV partisi lideri Kirsti Bergstø, Başbakan Støre’den milletvekillerine Svalbard’ın yeni durumunu açıklamasını istiyor.