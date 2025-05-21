Araç muayene istasyonları 20 yıllığına devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının işletmesi, 20 yıllığına MOI Ortak Girişim Grubu’na devredildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında yürürlüğe girdiği belirtildi.

Araç muayene istasyonları için 1 milyar 720 milyon dolarlık bedel

Patronlar Dünyası’nda yer alan bilgilere göre, araç muayene istasyonları için iki bölge halinde gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu sundu. 1. Bölge için 830 milyon dolar, 2. Bölge için ise 890 milyon dolarlık teklif veren MOI, toplamda 1 milyar 720 milyon dolarlık bedelle ihaleyi kazandı.

Yükümlülükler yerine getirilmezse ikinci teklife geçilecek

İhale şartnamesine göre, yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde MOI’nin hakları ikinci sıradaki teklif sahibine devredilecek. 1. bölge için 825 milyon dolar, 2. bölge için ise 884 milyon dolarlık teklif veren AGTT Ortak Girişim Grubu, bu durumda devreye alınacak.

Her iki girişim grubu da şartları yerine getirmezse ihale iptal edilecek. Söz konusu devir, araç muayene istasyonlarının özelleştirme sürecinde bugüne kadar yapılan en yüksek bedelli işlemlerden biri olarak kayıtlara geçti.

