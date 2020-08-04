“Şu An Almanya İkinci Dalga ile Mücadele Ediyor”

Alman doktorlar sendikası başkanı bugün yayınlanan bir gazete röportajında Almanya ikinci dalga ile mücadele ederken sosyal mesafe kuralını çiğneyenlerin ülkenin salgındaki erken başarısını tehlikeye atma riskinin olduğunu söyledi.

Almanya’da günlük teyit edilen koronavirüs vakalarının sayısı son haftalarda istikrarlı bir şekilde arttı. Sağlık uzmanları halkın hijyen ve sosyal mesafe kuralları konusunda gevşediğini, sorumsuz kişilerin virüsü topluluklara yaydığını duyurdu.

Almanya’daki doktorları temsil eden Marburger Bund başkanı Susanne Johna, Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği demeçte, normale dönme arzusunun ve sınırlama önlemlerinin bastırılmasının, Almanya’nın bugüne kadar elde ettiği başarıyı ortadan kaldıracak bir tehlike olduğunu belirterek “Almanya ikinci dalga ile mücadele ediyor. İnsanları sosyal uzaklaşma ve hijyen kurallarına bağlı kalmaya çağırıyoruz” dedi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi, yaygın testler, iyi donanımlı bir sağlık sistemi ve sosyal mesafe kuralına bağlılık nedeniyle, şimdiye kadar Fransa ve İtalya gibi büyük komşularından çok daha az ölümle karşılaştı.

Almanya’da teyit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 879 artarak 211 bin 281’e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) 8 yeni ölümle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 156’ya yükseldiğini duyurdu.

Almanya’da yaklaşık 12 bini ücretsiz olan yaklaşık 21 bin yoğun bakım yatağı bulunuyor. Açıklanan verilere göre koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı nedeniyle Pazartesi itibariyle yoğun bakımda 270 hasta bulunuyordu.