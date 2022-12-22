Erdoğan Asgari Ücreti Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin miktarını canlı yayında açıkladı.

Erdoğan açıklamayı Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte yaptı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay masada yer almadı.

Tarafların ortak bir rakam üzerinde anlaşamadığını belirten Erdoğan, “2023 yılında uygulanacak asgari ücret 8 bin 500 TL’dir” dedi. Gelir Vergisi istisnası tamamına uygulanırsa, asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 750 TL olacak.

Taraflar arasında makul noktada uzlaşma sağlanması için gayret sarf ettiklerini dile getiren Erdoğan, “Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdi ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için çalışanların alacakları en az maaş düzeyini ve buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. 2023 asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle uyumludur. 2021 yılında 2825 TL olan asgari ücret 2022 yılında 4 bin 253 TL’ye yükseltildi. Geçen temmuz ayında yapılan ara zam sonrası, 1247 lira artışla net 5 bin 500 TL olmuştu” diye konuştu.

Erdoğan, asgari ücretin 9 bin lira olması talebine istinaden “Bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor” demişti.

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