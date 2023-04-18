MAK Araştırma Nisan Anketi Açıklandı

MAK Araştırma Nisan anketi sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 47.8, Recep Tayyip Erdoğan ise Yüzde 43.7 olarak ölçüldü.

MAK Araştırma, “Nisan 2023 Türkiye Gündemi Araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 52 şehirde 10-16 Nisan tarihleri arasında 5 bin 750 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara “Yarın milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

MAK Nisan Anketi Parti Sonuçları;

AKP: Yüzde 35.8

CHP: Yüzde 29.1

İYİ Parti: Yüzde 11.7

Yeşil Sol Parti: Yüzde 9.5

MHP: Yüzde 7.2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4

TİP: Yüzde 1.4

Memleket Partisi: Yüzde 1.2

BBP: Yüzde 1.2

Zafer Partisi: Yüzde 0.8

Diğerleri: Yüzde 0.7

“14 Mayıs seçiminde oyunuzu hangi ittifaktan yana kullanacaksınız?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle;

Cumhur İttifakı: Yüzde 44

Millet İttifakı: Yüzde 40

ATA İttifakı: Yüzde 1

Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 10.3

Sosyalist Güç Birliği: Yüzde 0.4

Hiçbir ittifakta yer almayan bir partiye oy vereceğim: Yüzde 0.3

Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi Sonuçları

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.8

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.7

Muharrem İnce: Yüzde 3.4

Sinan Oğan: Yüzde 1.1

Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kim Kazanır?

Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır: Yüzde 32

Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanır: Yüzde 15

Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanır: Yüzde 30

Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda kazanır: Yüzde 16

Muharrem İnce ikinci turda kazanır: Yüzde 1

Sinan Oğan ikinci turda kazanır: Yüzde 1

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