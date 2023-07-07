Zamlı Cuma: Cep Telefonu, Benzin, Temizlik Ürünleri, Vergi, Harç!

Harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar yüzde 50 oranında artırıldı. Yurt dışı cep telefonu kayıt ücreti 20 bin liraya çıkarıldı. KDV yüzde 8’den 10’a, yüzde 18’den 20’ye çıkarıldı. Temizlik ürünlerinin vergisi yüzde 8’den 20’ye çıktı.

Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefon kullanım izin harcı 20 bin TL’ye çıkarıldı.

Harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar yüzde 50 oranında artırıldı. Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefon kullanım izin harcı 20 bin TL’ye çıkarıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan harç tutarlarının yeniden belirlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararına göre, sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları yüzde 50 oranında artırıldı.

Bu artış, sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere, pasaport, çalışma izni, tapu ve kadastro, ipotek, dava, noter, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçları da dahil olmak üzere pek çok alanda tahsil edilen harçları kapsıyor.

Yurt Dışı Telefon Harcı 20 bin lira!

Aynı Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri cep telefonlarından alınan izin harcı ise yüzde 228 oranında artışla 6,091 TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı.

Söz konusu harcın yıllara göre artışı şöyle;

2015 131.50₺

2018 500₺

2019 1.500₺

2020 1.838,70₺

2021 2.006,20₺

2022 2.732,40₺

2023 6.091,30₺

2023 20.000₺

Sekiz yıllık artış oranı %15110

Temizlik ürünleri olan; sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve peçete için KDV %8’den %20’ye çıkarıldı.

Karar, bugün yürürlüğe girdi.

Katma Değer Vergisi (KDV) artırıldı

Mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8’lik KDV dilimi yüzde 10’a, yüzde 18’lik KDV dilimi ise yüzde 20’ye çıkarıldı. İşte KDV artışının etkilediği ürünler ile diğer vergi ve harçlardaki artış oranları…

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18’lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8’lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

Buna göre, sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetede KDV oranı yüzde 8’den yüzde 20’ye çıkarıldı.

Daha çok gıdayı kapsayan yüzde 1’lik KDV diliminde değişiklik yapılmadı.

Özel olarak ayrı bir vergi oranı belirtilmemiş olan ürünlerde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi.

Benzin, tütün, alkol ve elektronik cihazların KDV oranları yüzde 20 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Vergilerdeki artış yalnızca KDV ile sınırlı kalmadı.

Tüketici kredilerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi de (BSMV) de 5 puan artırılarak yüzde 15 oldu.

Benzin ve motorine çifte zam geliyor

Seçim sonrası dolar kurundaki artışla birlikte zam üstüne zam gelen akaryakıt ürünlerine bir de ÖTV ve KDV zammı geliyor.

Akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklifi önceki gün Meclis’e sunan hükümet, bugün de akaryakıtta bir vergi artışına daha gitti.

Akaryakıtta katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi.

Böylece, dolar kurundaki artış nedeniyle hızla artan akaryakıt fiyatlarına bir de çifte vergi zammı gelmiş olacak.

2023’ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu.

Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV’ye bir de yüzde 18’lik KDV uygulanıyor.

Teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL’ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.

Oto gazın ÖTV’si de yine yüzde 14,82 oranında zam gelecek.

10 Temmuz itibarıyla KDV’nin yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesiyle de benzin ve motorinin litresinde yaklaşık 40’ar kuruşluk zam olacak.

ÖTV zammıyla birlikte litrede motorin ve benzinde toplamda yaklaşık 80’er kuruşluk zam olacak.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,78 TL, Ankara’da 25,23 TL, İzmir’de 25,35 TL seviyesinde bulunuyor.

28 Mayıs’ta yapılan seçimin ikinci turu sonrasında motorine toplamda yüzde 28 oranında zam geldi.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 26,19 TL, Ankara’da 26,64 TL, İzmir’de 26,67 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzine de seçim sonrası yüzde 25,4 oranında zam geldi.

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

