Gazeteci Furkan Karabay’a tahliye

Furkan Karabay iddianameyi yırttı

“Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla 201 gündür tutuklu olan ve bugün (2 Aralık Salı) ilk kez hakim karşısına çıkan gazeteci Furkan Karabay, hakkında tahliye kararı verildi.

Bir YouTube kanalındaki açıklamaları ile ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 15 Mayıs’ta tutuklanan gazeteci Furkan Karabay bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi görülen duruşma gecikmeli olarak 12.30 civarında başladı.

Mahkeme heyeti, mütalaa için 12.40’ta duruşmaya ara verdi. Duruşma, saat 13.15 sıralarında başladı.

Cumhuriyet savcısı, Karabay’ın cezalandırılmasını ve tutukluluğa devam kararı verilmesini talep etti. Karabay ise mütalaaya karşı savunma yapmayacağını söyledi.

Karabay, savunma yapmak için çıktığı kürsüde elindeki iddianameyi yırtarak “Ben bu iddianameye karşı savunma yapmam. Ben bu iddianameyi sadece yırtarım. Savunma yapmayı reddediyorum” dedi.

14.25 itibariyle Karabay’ın avukatları savunmasını tamamladı.

Mahkeme heyeti bu kez karar için duruşmaya ara verdi.

Mahkeme Başkanı Karabay’dan son sözünü sordu. Karabay, “Son sözüm yok” diye yanıt verdi.

Saat 15.00’te ara sona erdi. Mahkeme heyeti Karabay hakkında tahliye kararı verdi.

Hakkında başka bir dava bulunmayan Furkan Karabay, cezaevinden tahliye edilecek.